Il 2025 si preannuncia come l’anno in cui le bollette di luce e gas saranno più care. I rincari colpiranno tutte le famiglie, con un aumento pari a 523 euro al mese per ogni gruppo familiare.

Gli aumenti previsti

Secondo quanto previsto per il 2025, il Pun, l’indicatore del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, vi sarà aumenti pari al 30%, si passerà quindi da un valore medio di 0,11 euro al kWh del 2024 a 0,14 euro al kWh del 2025. Per quanto concerne il il Psv, il punto di riferimento per determinare il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia, salirà del 37%, da una media di 0,39 euro/smc del 2024 a 0,53 euro/smc del 2025.

I rincari sulle bollette

Secondo le stime fornite da Facile.it, il rincaro più significativo riguarderà la bolletta del gas, che vedrà un aumento notevole nel corso del 2025. Per una famiglia tipo, la spesa annuale passerà infatti da 1.793 euro nel 2024 a 2.044 euro nel 2025, comportando un incremento complessivo di 251 euro, pari a un aumento di circa il 14%. Per quanto riguarda la bolletta dell’energia elettrica, l’incremento sarà meno marcato ma comunque significativo. La spesa annuale passerà da 790 euro nel 2024 a 889 euro nel 2025, con un aumento di 99 euro, pari a circa il 12,5%.

Gli esperti di Facile.it dichiarano: “l’aumento del costo delle materie prime è una brutta notizia per le famiglie che hanno una tariffa a prezzo indicizzato, le quali vedranno crescere gli importi delle bollette, soprattutto perché le previsioni ci dicono che per i prossimi 12 mesi il prezzo delle materie prime rimarrà su livelli nettamente più alti rispetto al 2024. Il consiglio, in questo caso, è quello di verificare attentamente le condizioni della propria offerta e valutare se sul mercato libero esistano prodotti più convenienti, magari a prezzo bloccato”.