Meteo Sicilia: anche per oggi è stata diramata l’allerta gialla su tutta la Sicilia dalla Protezione Civile della Regione. Le previsioni meteo, infatti, indicano un’instabilità atmosferica che avrà un impatto significativo sull’intera Isola, con piogge intense e fenomeni temporaleschi che potrebbero proseguire per gran parte della settimana appena iniziata. I fenomeni più intensi potrebbero interessare, in particolare, le zone interne e montuose dell’Isola, dove si prevedono accumuli pluviometrici rilevanti.

I consigli della Protezione Civile

Le autorità meteorologiche raccomandano a tutti i cittadini di adottare comportamenti prudenti, in particolare in caso di spostamenti, monitorando costantemente le condizioni meteo e seguendo le indicazioni delle autorità competenti. I centri abitati e le zone a rischio di frane e allagamenti sono invitati a prestare particolare attenzione, in quanto le piogge incessanti potrebbero compromettere la sicurezza delle infrastrutture e delle abitazioni.

Inoltre, si segnala la possibilità di venti forti e raffiche che potranno aumentare l’intensità del maltempo, con rischi per chi si trova all’aperto o in aree vulnerabili. Le autorità locali sono pronte a intervenire con piani di emergenza, mentre la Protezione Civile continua a monitorare costantemente la situazione per fornire aggiornamenti tempestivi e garantire la sicurezza della popolazione.

Meteo Sicilia, previsioni per oggi

Per la giornata di oggi si prevede tempo instabile su gran parte del territorio. Intense piogge su quasi tutto il territorio. Unica eccezione per la città di Trapani e Caltanissetta in cui si prevedono solo qualche nube sparsa. Piogge intense previste a Ragusa, Siracusa e a Catania. Inoltre, durante la giornata di oggi le temperature si abbasseranno notevolmente. La città più fredda sarà Enna con una minima di 3 gradi ed una massima di 5 gradi, a seguire Ragusa dove si registrerà una minima di ben 6 gradi.

Meteo Sicilia, focus su Catania

Durante questa giornata di allerta gialla, la città di Catania sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge intense che inizieranno già dalle prime ore del mattino. Si avrà una lieve tregua solo in serata, dopo le 21:00, quando le precipitazioni dovrebbero finalmente attenuarsi.

Le temperature si manterranno relativamente stabili, con una massima che raggiungerà i 14 gradi, mentre la minima scenderà fino a 9 gradi. Le autorità locali raccomandano di evitare spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni della Protezione Civile per tutelare la propria sicurezza.

Si consiglia di rimanere informati sugli aggiornamenti meteo e di adottare comportamenti responsabili per affrontare al meglio questa giornata di maltempo.