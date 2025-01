Concorso psicologi Sicilia: se sei un professionista della psicologia e desideri lavorare in Sicilia, c’è una grande opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Il Comune di Caltagirone ha bandito un concorso per psicologi, offrendo un’importante occasione di carriera. In questo articolo esploreremo i dettagli del concorso, come parteciparvi, i requisiti richiesti e le informazioni utili per la tua candidatura.

È prevista l’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Le candidature devono essere inviate entro il 10 febbraio 2025.Tutti i dettagli sul concorso del Comune di Caltagirone per l’assunzione di uno psicologo è possibile scaricare e leggere con attenzione il bando di concorso.

Cos’è il Concorso Psicologi Sicilia?

Il concorso per psicologi indetto dal Comune di Caltagirone riguarda la selezione di professionisti da inserire nell’organico del Comune, con l’obiettivo di supportare i servizi psicologici a livello territoriale. La posizione offerta rappresenta un’importante opportunità di lavoro nel settore pubblico, ideale per psicologi che desiderano mettere a frutto la loro esperienza professionale e contribuire al benessere psicologico della comunità.

Il concorso prevede l’assunzione di psicologi a tempo determinato, con un contratto che potrebbe essere rinnovato in base alle necessità dell’amministrazione comunale. La selezione avverrà tramite una prova scritta e una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli di studio e professionali dei candidati.

Concorso Psicologi Sicilia: Requisiti richiesti

Per partecipare al concorso per psicologi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Diploma di laurea in Psicologia

– diploma di laurea (DL) in Psicologia;

– laurea specialistica in Psicologia ex D.M. 509/1999 (classe 58/S);

– laurea magistrale in Psicologia ex D.M. 270/2004 (classe LM/51).

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

di psicologo. Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi.

Esperienza pregressa nel settore psicologico (preferibile, ma non obbligatoria).

Conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata.

I candidati dovranno inoltre essere in possesso di altri requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, come l’assenza di condanne penali e la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea.

Concorso Psicologi Sicilia: domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati devono inviare la domanda di partecipazione entro i termini indicati, cliccando sul link disponibile in questa pagina

È fondamentale seguire scrupolosamente le istruzioni per evitare che la domanda venga esclusa per motivi formali.

Assicurati di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, come copia del titolo di studio, del certificato di iscrizione all’Albo, e del curriculum vitae.

Il concorso prevede: