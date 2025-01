Dal 18 al 26 gennaio 2025, uno degli eventi più attesi della stagione operistica di Catania prenderà vita al Teatro Massimo Bellini con una nuova, straordinaria produzione di Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini. Questo celebre melodramma, che incarna in modo sublime la drammaticità e la bellezza del repertorio belcantistico, torna nella sua città natale in un allestimento moderno e coinvolgente, pensato per esaltare la profondità emotiva della musica e la potenza del libretto.

Direzione musicale e cast

La direzione musicale è affidata al Maestro Leonardo Sini, noto per la sua capacità di infondere una sensibilità unica nelle opere di Bellini. La regia è curata dal talentuoso Hugo De Ana, che saprà reinterpretare il capolavoro con uno sguardo contemporaneo, pur mantenendo intatto il fascino intramontabile di questa opera. La scenografia, imponente e ricca di simbolismi, contribuirà a creare un’atmosfera di grande intensità, in grado di coinvolgere il pubblico fin dal primo momento.

Il cast di questa produzione è di altissimo livello, con interpreti internazionali che daranno vita ai personaggi leggendari di Norma. Il soprano Irina Lungu vestirà i panni della protagonista Norma, una sacerdotessa divisa tra il dovere e l’amore, mentre il tenore Antonio Poli interpreterà il giovane Pollione, l’uomo che suscita il suo tormentato sentimento. A completare il cast, il baritono Ivan Magrì, nel ruolo di Oroveso, il padre di Norma, e la soprano Elisa Balbo nel ruolo di Adalgisa, colei che condivide con Norma la complessità dei suoi dilemmi emotivi. A rendere ancora più speciale questa produzione, il contributo della talentuosa Aya Wakizono, che darà un tocco di grazia alla messa in scena.

Con la sua grande intensità e le straordinarie arie vocali, Norma rappresenta un appuntamento imprescindibile per gli amanti dell’opera. La messa in scena metterà in risalto il dramma umano e la potenza della musica belliniana, creando un’esperienza emotiva che resterà nel cuore di chi avrà la fortuna di assistervi.

Biglietti e orari

La campagna abbonamenti per la Stagione di Opere e Balletti 2025 è ancora attiva, e i biglietti sono acquistabili sia al botteghino che online. È possibile sottoscrivere un abbonamento fino alla data della prima rappresentazione del turno prescelto, offrendo così l’opportunità di vivere questa esperienza unica anche su più serate.

Gli spettacoli di Norma si terranno nei seguenti giorni e orari:

Sabato 18 gennaio, alle 20:30

Domenica 19 gennaio, alle 17:30

Martedì 21 gennaio, alle 17:30

Mercoledì 22 gennaio, alle 20:30

Giovedì 23 gennaio, alle 17:30

Venerdì 24 gennaio, alle 17:30

Domenica 26 gennaio, alle 17:30

Un’opportunità imperdibile per vivere un’opera che è simbolo di bellezza, passione e dramma, interpretata da un cast straordinario in uno dei teatri più prestigiosi d’Italia. Non perdere l’occasione di assistere a una delle produzioni più attese della stagione e di immergerti nella magia del melodramma italiano.