Bonus psicologo 2025: anche nel 2025 il bonus psicologo è confermato. Il Parlamento ha stanziato 9,5 milioni di euro per finanziare questa misura strutturale. Il bonus prevede un contributo massimo di 1.500 euro ed è destinato ai cittadini con un ISEE inferiore a 50.000 euro.

Di seguito tutte le informazioni a riguardo. I requisiti specifici, come fare richiesta, e tutte le novità per il 2025!

Bonus psicologo 2025, come funziona

Il bonus psicologo è un contributo che può arrivare fino a 1.500 euro per coprire le spese di psicoterapia presso specialisti privati, psicologi o psicoterapeuti iscritti all’albo professionale e aderenti all’iniziativa. Questo aiuto è destinato a chi ha un ISEE non superiore a 50.000 euro e si trova in situazioni di depressione, ansia, stress o altre difficoltà psicologiche. Chi ha un ISEE superiore a questa soglia, non ha diritto al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Il bonus è stato introdotto per la prima volta nel 2022 come misura sperimentale tramite il Decreto Milleproroghe, convertito in Legge, con l’obiettivo di supportare le persone che avevano sofferto di problemi psicologici a causa della pandemia. Con la Legge di Bilancio 2023, il bonus è diventato permanente, aumentando l’importo massimo da 600 euro a 1.500 euro, e il fondo è stato rifinanziato anche con la Legge di Bilancio 2025.

Nel 2025, il fondo dedicato al bonus ammonta a 9,5 milioni di euro. Nel 2026, la somma scenderà a 8,5 milioni, per poi risalire a 9 milioni nel 2027. A partire dal 2028, il Parlamento ha previsto uno stanziamento annuale di 8 milioni di euro per questa misura.

Bonus psicologo 2025, come richiederlo

Per richiederlo sarà necessario presentare domanda all’INPS. Il servizio, denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, è accessibile attraverso le seguenti modalità:

tramite portale web INPS. Sarà necessario possedere lo SPID oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);

Sarà necessario possedere lo oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Bonus psicologo 2025, chi ne ha diritto

Possono accedere al bonus psicologo tutti i residenti in Italia, a prescindere dall’età. Potranno quindi far richiesta tutti coloro che soddisfano le seguenti condizioni:

essere affetti da depressione, ansia, stress o fragilità psicologica;

essere impegnati in un percorso psicoterapeutico.

Ricordiamo che è anche possibile richiedere il bonus psicologo per i figli minori, se il nucleo familiare ha gli stessi requisiti illustrati.