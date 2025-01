In conformità con le recenti disposizioni introdotte dal nuovo codice della strada, finalizzate a garantire una maggiore sicurezza sulle nostre strade e a prevenire tragici incidenti e sinistri di ogni natura, la Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un elenco dettagliato delle postazioni degli autovelox presenti sulle strade statali e autostrade siciliane. Questa iniziativa, che prevede la comunicazione delle ubicazioni precise degli autovelox, ha l’obiettivo di monitorare con maggiore efficacia il comportamento degli automobilisti, spesso insufficientemente attenti alla guida.

Dal 14 al 19 gennaio, i dispositivi saranno operativi in diverse zone dell’Isola, con un duplice obiettivo: garantire la sicurezza degli automobilisti e scoraggiare le infrazioni, educando i conducenti a un maggiore rispetto delle regole.

Le zone interessate dai controlli

Secondo il calendario ufficiali i controlli saranno presenti sulle seguenti strade:

14/01/2025

Autostrada:

A /19 Palermo-Catania PA

A /20 Messina-Catania ME

A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS /115 Sud Occidentale Sicula AG

SS /417 di Caltagirone CT

SS /626 CL

SS /640 di Porto Empedocle AG

15/01/2025

Autostrada: A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS /115 Sud Occidentale Sicula AG

SS /189 PA

Strada Provinciale SP /21 EN

16/01/2025

Autostrada:

A /19 Palermo-Catania PA

A /20 Messina-Catania ME

A /29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS /117 Bis CL

SS /189 PA

17/01/2025

Autostrada: A /20 Messina-Palermo PA

Strada Statale: SS /640 di Porto Empedocle AG

18/01/2025

Strada Statale:

SS /417 di Caltagirone CT

SS /626 CL

Strada Provinciale SP /21 EN

19/01/2025

Strada Statale: SS /115 RG

Le sanzioni

Chi viene sorpreso a superare i limiti di velocità è soggetto a sanzioni amministrative che variano in base alla gravità dell’infrazione. Per chi supera il limite di velocità fino a 10 km/h, la multa parte da 42 euro, mentre per infrazioni tra 10 e 40 km/h la sanzione aumenta, arrivando fino a 173 euro. Nei casi più gravi, con superamento oltre i 40 km/h, si può incorrere in multe che partono da 543 euro e possono includere la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Inoltre, il superamento dei limiti di velocità comporta la decurtazione di punti dalla patente: da un minimo di 3 punti fino a 10 nei casi più gravi. Queste misure non sono solo punitive, ma hanno lo scopo di responsabilizzare i conducenti, ricordando le conseguenze dei comportamenti imprudenti.