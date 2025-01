Iniziati ieri notte i primi lavori di riqualificazione dei varchi di sicurezza presso il Terminal A dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Questo nuovo intervento si inserisce nell’ambito di un ampio progetto di ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali, finalizzato a migliorare l’efficienza operativa e la qualità del servizio offerto ai passeggeri, al fine di allineare lo scalo agli standard tecnologici e di sicurezza dei principali aeroporti internazionali.

Primo scalo al Sud con scanner di ultima generazione

In particolare, l’Aeroporto di Catania avrà l’onore di essere il primo scalo del Sud Italia a dotarsi degli innovativi scanner di nuova generazione EDS C3. I dispositivi, frutto delle più avanzate tecnologie nel settore della sicurezza aeroportuale, consentiranno di velocizzare e rendere più accurato il processo di controllo bagagli, riducendo i tempi di attesa per i passeggeri e ottimizzando le risorse a disposizione.

I lavori di riqualificazione saranno articolati in tre fasi, che prevedono la chiusura alternata dei varchi di sicurezza. Questo consentirà l’installazione dei nuovi sistemi senza compromettere la funzionalità complessiva dell’area di controllo. Tuttavia, è importante segnalare che tali interventi potrebbero determinare un aumento dei tempi di attesa per i passeggeri durante le operazioni di sicurezza. Si raccomanda pertanto di arrivare in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di partenza del volo, per facilitare il normale svolgimento delle procedure di check-in e controllo.

Nel corso dei lavori, saranno forniti tempestivi aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei cantieri, al fine di garantire la massima trasparenza e il miglior servizio possibile agli utenti. L’Aeroporto di Catania si impegna a rendere i disagi minimi e a proseguire nel suo percorso di innovazione per offrire un’esperienza di viaggio sempre più sicura, rapida e confortevole.