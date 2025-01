Meteo Sicilia: diramata, anche per oggi, l’allerta gialla per l’Isola, dalla Protezione Civile della Regione. Le previsioni di questi giorni mostrano un netto peggioramento, con piogge che dovrebbero durare per quasi tutta la settimana appena entrata. Eccole più nel dettaglio.

Meteo Sicilia: allerta gialla

Già diramata per la giornata di ieri, domenica 12 gennaio, anche oggi è allerta gialla per tutta la Sicilia. La protezione civile segnala che possono verificarsi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Si raccomanda la massima attenzione.

Meteo Sicilia: lunedì 13 gennaio

La giornata di oggi dovrebbe salvare dalle precipitazioni solo la zona dell’Agrigentino e del Trapanese, dove sono previste solo nubi sparse. Da segnalare, inoltre, temporali nelle zone di Siracusa e Ragusa. A Catania, previste piogge e schiarite per tutto l’arco della giornata, con la temperatura massima di 13 gradi, mentre la minima arriverà a 11. I venti saranno deboli o moderati ovunque.

Meteo Sicilia: martedì 14 gennaio

Quasi una giornata fotocopia quella di domani, martedì 14 gennaio. Ancora una volta, sembra che le zone di Agrigento e Trapani siano le meno colpite. Ancora piogge e schiarite a Catania per buona parte della giornata, con le temperature che si mantengono uguali a quelle di oggi. Piogge più intense a Palermo e Ragusa ma non sono previsti temporali. Temperature massime che vanno dai 10 ai 14 gradi, fatta eccezione per Enna con 7. Attenzione ai venti che saranno moderati ovunque.

Meteo Sicilia: mercoledì 15 gennaio

Un leggero miglioramento si verificherà per la giornata di mercoledì. Ad avere la peggio saranno Catania e Siracusa con precipitazioni più intense e venti forti. Nel capoluogo etneo la temperatura massima sarà di 14 gradi e la minima scenderà a 12. A Siracusa, prevista una massima di 12 gradi e una minima di 11. Nel resto dell’Isola, cielo coperto o con nubi sparse, con possibilità di precipitazioni e vento che sarà quasi sempre moderato.