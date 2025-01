Non si respira un bel clima in casa Catania, dopo le contestazioni di ieri, maturate al termine della sconfitta interna per 1-2 contro la Juventus Next Gen. Quella contro i bianconeri è la seconda di fila, dopo il pesante KO in rimonta contro il Benevento per 3-2.

Al termine del match contro i giovani della Juventus, fuori dallo stadio “Massimino” è scattata la contestazione, con i tifosi che hanno attesto l’uscita della squadra per far partire i cori.

Il prossimo impegno sarà in trasferta contro il Picerno. Secondo quanto riportano alcune testate specializzate nel campionato di serie C, la società starebbe valutando l’ipotesi di mandare la squadra in ritiro prima del difficile impegno in casa del Picerno e dei prossimi, con l’obiettivo di ritrovare quella serenità che è mancata nelle ultime uscite.