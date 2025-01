Diverse squadre inviate dal Comando Provinciale e dalle Sedi Distaccate sono intervenute ieri sera per un vasto incendio al Villaggio Ippocampo di mare, in prossimità della foce del Simeto. Alcune delle abitazioni circostanti sono state minacciate dalle fiamme.

Il rogo è stato alimentato dal forte vento. In particolare, sta bruciando una vasta area di macchia mediterranea e canneto, posta a ridosso delle zone abitate. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Non si esclude l’ipotesi dolosa.

In aggiornamento…