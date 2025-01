Concorso Agenzia Dogane 2025: è stato pubblicato un nuovo bando di concorso per la selezione di 415 diplomati, nel ruolo di Assistenti amministrativo – tributari presso l’Agenzia delle Dogane. Le assunzioni sono previste presso gli uffici di tutta Italia, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per i quali è previsto uno stipendio mensile di circa 1.600 Euro. La figura professionale, inquadrata nell’area degli Assistenti, si occuperà di svolgere tutte le funzioni amministrative o operative di competenza dell’Agenzia, nell’ambito di prescrizioni e procedure predefinite che non comportano risoluzione di problematiche richiedenti valutazioni discrezionali.

Di seguito tutte le informazioni utili per presentare la domanda di partecipazione al concorso, in scadenza il prossimo 20 gennaio 2025.

Concorso Agenzia Dogane 2025: i posti a concorso

I posti messi a concorso dal bando sono 415, così ripartiti tra le diverse regioni nei relativi ambiti territoriali:

n. 80 posti in Lombardia;

n. 30 posti in Piemonte;

n. 35 posti in Liguria;

n. 5 posti in Valle d’Aosta;

n. 40 posti in Veneto;

n. 25 posti in Friuli Venezia Giulia;

n. 30 posti in Emilia Romagna;

n. 10 posti in Marche;

n. 25 posti in Toscana;

n. 10 posti in Umbria;

n. 30 posti in Lazio;

n. 5 posti in Abruzzo;

n. 20 posti in Puglia;

n. 5 posti in Molise;

n. 5 posti in Basilicata;

n. 30 posti in Campania;

n. 5 posti in Calabria (di cui 2 per Crotone, 1 per Vibo Valentia e 1 per Catanzaro);

n. 5 posti in Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro);

n. 5 posti in Trento;

n. 5 posti in Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela).

Si segnala che tra questi, 10 posti sono riservati alla provincia autonoma di Bolzano.

Concorso Agenzia Dogane 2025: i requisiti richiesti

Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione per uno solo degli ambiti territoriali.

Per poter presentare la propria candidatura al concorso, i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito riportati:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici (per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza);

(per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza); idoneità fisica allo specifico impiego;

allo specifico impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto (vale qualsiasi diploma di maturità).

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione al concorso Agenzia delle Dogane 2025, devono essere presentate entro le ore 17:00 del 20 gennaio 2025, esclusivamente in via telematica, tramite il Portale inPA, cui è possibile accedere autenticandosi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Il candidato dovrà inoltre, obbligatoriamente indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) durante la compilazione della domanda.