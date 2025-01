Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una sparatoria avvenuta nel cuore di Catania. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in piazza Palestro, luogo noto come punto di ritrovo nel centro cittadino.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti delle Volanti della Polizia sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione di colpi d’arma da fuoco uditi nella zona. Al loro arrivo, hanno trovato il ragazzo riverso a terra, ferito in modo critico. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro da un’ambulanza del 118, dove è stato accolto in codice rosso.

Le indagini della polizia

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La scena è stata isolata per permettere l’analisi di ogni dettaglio utile all’indagine. Parallelamente, la Squadra Mobile della Questura ha avviato un’indagine per identificare i responsabili e chiarire i motivi alla base della sparatoria.

L’accaduto ha suscitato grande allarme tra i residenti, già preoccupati per i recenti episodi di violenza nella zona. Gli inquirenti non escludono al momento nessuna pista, compresa quella di un regolamento di conti.