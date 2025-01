Un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di Carmelo Longhitano, 51 anni, stimato imprenditore edile originario di Bronte e residente in provincia di Brescia. Il tragico evento è avvenuto mercoledì 8 gennaio a Trescore Cremasco, in provincia di Cremona, mentre Longhitano eseguiva lavori di manutenzione sul tetto dell’autocarrozzeria Nichetti e Pertusi, in viale Risorgimento.

L’incidente

Durante l’intervento, uno dei pannelli della copertura ha ceduto improvvisamente, provocando una caduta da circa cinque metri. I soccorritori del 118 sono giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’imprenditore, deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Avviate le indagini

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per verificare la dinamica dei fatti e accertare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il capannone dell’autocarrozzeria è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti.