Concorsi pubblici 2025: Il 2025 sarà un anno di grandi opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione. Secondo i decreti firmati dal Ministro per la Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, sono previste 19.615 nuove assunzioni a tempo indeterminato, distribuite in vari settori chiave come le Forze dell’Ordine, la Sanità, la Scuola e diversi Ministeri.

Vediamo nel dettaglio i settori più coinvolti e i principali bandi di concorso che verranno pubblicati nel corso del prossimo anno.

Forze dell’ordine: più sicurezza con oltre 16.000 assunzioni

Il settore della sicurezza sarà tra i maggiori beneficiari delle nuove assunzioni nella PA. Con un totale di 16.630 posti a disposizione, l’obiettivo è rafforzare gli organici delle principali forze di polizia e di emergenza:

Polizia di Stato: oltre 5.000 nuove unità entreranno in servizio, inclusi i 1.000 posti già autorizzati con il decreto del 19 giugno 2024.

oltre 5.000 nuove unità entreranno in servizio, inclusi i 1.000 posti già autorizzati con il decreto del 19 giugno 2024. Arma dei Carabinieri: 4.801 nuovi agenti verranno selezionati per rinforzare i reparti territoriali.

4.801 nuovi agenti verranno selezionati per rinforzare i reparti territoriali. Guardia di Finanza: 2.961 posti destinati a coprire le carenze di organico.

2.961 posti destinati a coprire le carenze di organico. Polizia Penitenziaria: 2.326 nuove assunzioni per garantire maggiore sicurezza nelle carceri.

2.326 nuove assunzioni per garantire maggiore sicurezza nelle carceri. Vigili del Fuoco: il Corpo Nazionale recluterà 1.404 nuove risorse per interventi di emergenza.

Questi concorsi rappresentano un’opportunità unica per chi desidera entrare a far parte del sistema della sicurezza nazionale, con ruoli che spaziano dall’operatività sul territorio alla gestione di attività specialistiche.

Concorsi pubblici 2025 nei Ministeri: cultura, esteri e giustizia in prima linea

Anche i Ministeri saranno protagonisti nel 2025, con una serie di bandi destinati a coprire ruoli amministrativi e tecnici:

Ministero della Cultura (Mic): grazie al Piano del Fabbisogno del Personale 2024-2026, verranno assunte 800 unità nel 2025. Complessivamente, il piano prevede 1.100 posti, sia per diplomati che per laureati, da destinare ai ruoli di assistenti e funzionari.

grazie al Piano del Fabbisogno del Personale 2024-2026, verranno assunte 800 unità nel 2025. Complessivamente, il piano prevede 1.100 posti, sia per diplomati che per laureati, da destinare ai ruoli di assistenti e funzionari. Ministero degli Affari Esteri (Maeci): il concorso previsto per il 2025 offrirà 100 posti nell’area degli Assistenti e oltre 50 posti nella carriera diplomatica, inclusi 35 segretari di legazione e 18 profili di elevate professionalità.

il concorso previsto per il 2025 offrirà 100 posti nell’area degli Assistenti e oltre 50 posti nella carriera diplomatica, inclusi 35 segretari di legazione e 18 profili di elevate professionalità. Ministero della Giustizia: nel 2025 sarà pubblicato un bando per 110 posti. Entro il 2026, il Piano Triennale prevede un totale di 14.000 nuove assunzioni per coprire le necessità dei dipartimenti della giustizia minorile, penitenziaria e amministrativa.

Oltre ai Ministeri, anche le Agenzie Pubbliche come l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicheranno concorsi:

Agenzia delle Entrate: saranno reclutate 3.865 nuove unità, tra funzionari tecnici e gestionali.

saranno reclutate 3.865 nuove unità, tra funzionari tecnici e gestionali. Agenzia delle Dogane: due concorsi metteranno a disposizione 550 posti, di cui 381 per assistenti e 163 per funzionari con laurea.

Scuola e istruzione, concorsi pubblici 2025

Il mondo della scuola sarà coinvolto da una vera e propria ondata di nuove assunzioni. Il Concorso Pnrr 2 prevede l’assunzione di 19.032 nuovi docenti in tutte le scuole di ordine e grado. Ecco come saranno distribuiti i posti:

10.677 posti riservati alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

riservati alle scuole secondarie di primo e secondo grado. 8.000 posti nella scuola primaria e dell’infanzia.

nella scuola primaria e dell’infanzia. Circa un quarto dei posti sarà riservato ai docenti di sostegno, una figura sempre più richiesta per garantire l’inclusività nelle scuole.

Altri concorsi pubblici 2025 di rilievo: difesa, presidenza del Consiglio e altro

Tra le altre opportunità di lavoro nella PA riguardo i concorsi pubblici 2025 si segnalano: