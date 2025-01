A partire dalla mezzanotte del 8 gennaio 2025, entreranno in vigore importanti modifiche relative ai codici di priorità per l’accesso al triage dei pronto soccorso dei due presidi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”. Questa revisione si inserisce in un ampio processo di aggiornamento e ottimizzazione dei servizi sanitari, al fine di garantire una gestione più efficace e tempestiva delle emergenze e delle urgenze, migliorando così l’assistenza ai pazienti che si presentano presso le strutture di via Santa Sofia e viale Carlo Azeglio Ciampi.

I nuovi codici

Per facilitare la triage e l’assegnazione della priorità, verrà introdotto un sistema che utilizza numeri e colori, con un aumento del numero dei codici da quattro a cinque. I nuovi codici di priorità, definiti in base alla gravità e all’urgenza del caso, sono i seguenti:

Codice 1: Emergenza (colore ROSSO ), per i pazienti in condizioni critiche che necessitano di un intervento immediato.

), per i pazienti in condizioni critiche che necessitano di un intervento immediato. Codice 2: Urgenza Indifferibile (colore ARANCIONE ), per i casi che richiedono un trattamento rapido, ma che non comportano immediato rischio di vita.

), per i casi che richiedono un trattamento rapido, ma che non comportano immediato rischio di vita. Codice 3: Urgenza Differibile (colore AZZURRO ), per i pazienti che necessitano di cure urgenti, ma che possono attendere senza compromettere la loro condizione.

), per i pazienti che necessitano di cure urgenti, ma che possono attendere senza compromettere la loro condizione. Codice 4: Urgenza Minore (colore VERDE ), per i casi che non richiedono interventi urgenti, ma che necessitano comunque di un’assistenza tempestiva.

), per i casi che non richiedono interventi urgenti, ma che necessitano comunque di un’assistenza tempestiva. Codice 5: Non Urgenza (colore BIANCO), per i pazienti con condizioni che non necessitano di immediato trattamento sanitario.

Il portale web per monitorare le presenze

Per garantire la massima trasparenza e monitoraggio, sarà possibile consultare in tempo reale i dati relativi alla situazione dei pazienti presenti nei pronto soccorso attraverso il portale web aziendale, accessibile a questo indirizzo. Questo strumento permetterà a tutti gli utenti di essere costantemente aggiornati sull’affluenza e sulle tempistiche di attesa nelle due strutture di emergenza.

Queste modifiche si allineano alle linee guida regionali e nazionali, con l’obiettivo di uniformare e migliorare i livelli di assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, garantendo un servizio più efficiente e rispondente alle necessità di salute pubblica. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” si impegna costantemente nell’aggiornamento e nell’adeguamento dei propri servizi, al fine di offrire una risposta sempre più tempestiva, adeguata e sicura alle esigenze di salute della popolazione.