Recentemente un furto ha avuto luogo presso l’Info Point di “Guiding Sicily”, situato nel cuore del centro storico di Catania, in via Marletta, angolo piazza Duomo, ai piedi del Palazzo degli Elefanti. I malfattori, con modalità rapide e decise, hanno forzato la serratura della porta, accedendo così a un locale che, sebbene modesto e privo di beni di valore, custodiva una somma di denaro limitata, ammontante a poche decine di euro. Dopo aver messo a segno il colpo, i ladri si sono volatilizzati senza lasciare tracce evidenti, senza essere individuati da alcuna persona.

Cosa speravano di trovare?

Un interrogativo sorge spontaneo: cosa speravano di trovare in un punto informativo che, quotidianamente, si occupa di distribuire materiale turistico, come mappe e depliant, e di organizzare itinerari per promuovere l’autenticità e la bellezza della Sicilia? L’Info Point di “Guiding Sicily” è, infatti, un centro nevralgico dedicato a far conoscere ai visitatori le bellezze della nostra città e non solo! È un luogo che rappresenta un punto di riferimento per il turismo, e non certo un obiettivo per atti vandalici di tale portata.

Le prime indagini avviate

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine. Ieri mattina, gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato un sopralluogo presso il punto informativo e hanno avviato le verifiche necessarie per determinare l’entità del danno e la somma rubata. Inoltre, le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che monitorano l’area sono ora in fase di analisi per cercare di individuare eventuali indizi utili a risalire agli autori del furto.

L’incidente rappresenta un atto deplorevole, che mina non solo l’integrità di un’attività dedicata alla promozione della cultura e dell’ospitalità siciliana, ma anche la percezione di sicurezza all’interno di un’area centralissima della città. Tuttavia, nonostante la modestia del bottino, l’evento non passerà inosservato. Le autorità competenti sono impegnate nella risoluzione del caso, al fine di individuare i responsabili e garantire che venga fatta giustizia.