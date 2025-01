Come ogni anno, durante il giorno dell’Epifania il Programma Rai Affari tuoi ha estratto i numeri vincenti della Lotteria Italia 2024-2025, regalando un’incredibile quantità di premi. Il premio più ambito, da ben 5 milioni di euro, è stato vinto a Somaglia, un piccolo comune in provincia di Lodi, con il biglietto T 173756. Il bilgietto vincente era stato venduto in un autogrill, e non è escluso che il fortunato vincitore possa essere un turista o un pendolare di passaggio.

Premio da 2 milioni in Sicilia

Ma i premi non si fermano qui. Il secondo premio, dal valore di 2 milioni di euro, è andato a Pesaro con il biglietto T 378442, mentre il terzo, anch’esso da 2 milioni, ha premiato un fortunato vincitore a Palermo (biglietto G 330068). Il quarto premio, che ammonta a 1,5 milioni di euro, è stato vinto a Torino con il biglietto G 173817, mentre il quinto premio da 1 milione di euro è andato a Dolo, un comune in provincia di Venezia, con il biglietto S 185025.

In totale, sono stati 280 i vincitori della Lotteria Italia 2024-2025, per un totale complessivo di 21 milioni di euro distribuiti. Questo segna una crescita significativa rispetto alla passata edizione, con un aumento del 29,3% nel numero di biglietti venduti, arrivando a un totale di 8.665.563 biglietti.

Si vince anche a Catania!

Un’altra importante notizia riguarda i premi di seconda categoria, che quest’anno hanno premiato ben 25 vincitori con 50.000 euro ciascuno. Le estrazioni dei numeri e delle serie vincenti sono avvenute direttamente presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e tra i fortunati ci sono anche diverse città siciliane: Catania, Messina e Palermo, che si aggiungono alla lista dei luoghi che hanno visto i propri cittadini premiati.

I premi di seconda categoria vincenti in Sicilia:

D 474835 CATANIA (CT)

M 331007 PALERMO (PA)

L 428347 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

Per verificare se il proprio biglietto è vincente, è possibile utilizzare la sezione “Verifica Vincite” sia sull’app, che sul sito ufficiale. Inoltre, i biglietti vincenti vengono pubblicati anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, garantendo trasparenza e accessibilità per tutti i partecipanti. Non resta che augurarsi che la fortuna sia stata dalla vostra parte in questa straordinaria edizione della Lotteria Italia!