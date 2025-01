La stazione sciistica di Etna Nord, uno dei luoghi più affascinanti per gli appassionati di sport invernali, è ormai diventata una meta gettonatissima, tanto da suscitare grandi flussi di turisti e appassionati. Molti sciatori attratti dal fascino unico di sciare su un vulcano attivo e un panorama che si estende fino alla Calabria. Tuttavia, dietro alla bellezza mozzafiato di queste montagne e alla sua atmosfera unica, si nascondono anche numerosi problemi legati alla gestione dell’afflusso turistico e ai servizi disponibili.

Sold out per Piano Provenzana

Il weekend appena trascorso ha messo in evidenza le difficoltà a cui la stazione sciistica di Piano Provenzana, nel versante nord dell’Etna, è chiamata a far fronte. Si registra una grave carenza di infrastrutture in grado di gestire un numero così elevato di visitatori. Le lunghe file agli impianti di risalita, la difficoltà nel trovare posto nei parcheggi e l’affollamento nelle aree di noleggio attrezzature sono solo alcuni dei disagi che i turisti si trovano a vivere durante le giornate di alta affluenza.

A denunciare la situazione è il giornale La Sicilia. Secondo i dati raccolti, una delle giornate più critiche è stata domenica 7 gennaio, quando già alle 9 del mattino i parcheggi di Piano Provenzana erano completamente saturi, costringendo numerosi visitatori a fare marcia indietro. In concomitanza è stato anche bloccato l’accesso alle piste in diversi punti strategici: al bivio di “Quota Mille” sul versante Linguaglossa, al bivio del Rifugio Citelli sul lato Fornazzo, e lungo la strada che collega la Mareneve a Piano Provenzana.

I parcheggi non bastano

La questione dei parcheggi è uno dei nodi più evidenti della stazione sciistica, ormai incapace di soddisfare la domanda di spazi per i veicoli. Nonostante gli sforzi per migliorare l’organizzazione, l’insufficienza dei posti auto rimane una criticità centrale che pesa sull’intera esperienza turistica. Gli operatori della stazione, da sempre esposti alle lamentele dei visitatori, hanno sottolineato la necessità di ampliare i parcheggi esistenti, ma non si sono fermati qui. Per far fronte al problema, è stato proposto di creare nuovi spazi di sosta non asfaltati, simili a quelli utilizzati in molte stazioni sciistiche del Nord Italia. Questo tipo di soluzione, economica e veloce da realizzare, potrebbe alleviare almeno in parte la carenza di parcheggi, seppur non risolvendo completamente il problema.

Un altro punto critico riguarda il traffico veicolare per accedere alla stazione. La mancanza di un anello viario adeguato, che consentirebbe di deviare il flusso di veicoli in modo più fluido e sicuro, è un altro dei temi sollevati dagli operatori locali. La necessità di un sistema viario migliorato è diventata ormai urgente, soprattutto considerando la crescente affluenza turistica. L’assenza di una rete viaria ottimale non solo complica l’arrivo dei turisti, ma aumenta anche il rischio di incidenti, in particolare in caso di maltempo, quando le condizioni stradali diventano precarie.

Queste difficoltà non sono certo nuove. Da anni, gli operatori locali chiedono un intervento strutturale che permetta di risolvere le problematiche logistiche e infrastrutturali della stazione. L’afflusso di turisti in inverno è sempre stato consistente, ma negli ultimi anni si è registrato un aumento notevole, che ha messo a dura prova la capacità della stazione di rispondere alle esigenze dei visitatori. La carenza di parcheggi, il traffico congestionato e la difficoltà nell’accedere ai servizi rischiano di compromettere l’esperienza turistica.