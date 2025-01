Il Christmas Town di Catania si è rivelato un evento straordinario, capace di incantare e affascinare con la magia di Natale turisti e non solo! Oltre 100.000 persone provenienti da ogni angolo dell’Isola, anche da Malta, Calabria e Puglia, hanno affollato il magico villaggio natalizio che, dal 8 dicembre al 6 gennaio, ha trasformato il Centro Fieristico Le Ciminiere in un’incantevole cornice di luci, colori e atmosfere festive.

L’enorme successo del Christmas Town

Il Christmas Town è riuscito a creare un angolo di magia e di allegria nel cuore della città, offrendo alle famiglie, alle scolaresche e ai gruppi organizzati l’opportunità di vivere una giornata indimenticabile in un vero e proprio villaggio natalizio. Con i suoi 10.000 metri quadrati di spazio decorati ad arte, il Christmas Town ha saputo mescolare il fascino delle festività con il divertimento di attrazioni pensate per tutte le età, creando un’atmosfera coinvolgente e ricca di sorprese.

Il successo travolgente di questa edizione 2024, ha superato ogni previsione. Catania è riuscita a richiamare centinaia di visitatori. Dalla grande ruota panoramica, che offriva una vista mozzafiato sulla città, alla pista di pattinaggio su ghiaccio, che ha portato un tocco di inverno al Sud, fino alle proiezioni cinematografiche e alla disco-Christmas, ogni angolo del Christmas Town era pensato per offrire un’esperienza unica e coinvolgente.

Le dichiarazioni del direttore artistico

Francesco Grasso, direttore artistico dell’evento, ha commentato con entusiasmo il grande successo di questa iniziativa: “si chiude il sipario sul Natale, ma la magia non finisce qui. Abbiamo visto la risposta straordinaria del pubblico e abbiamo imparato tanto. Ora non vediamo l’ora di cominciare a progettare il prossimo anno, con un villaggio ancora più grande, ricco di nuove attrazioni e pensato per soddisfare ancora di più i desideri di tutti, in particolare dei più piccoli. Quest’anno è stato un vero e proprio test di gradimento e abbiamo visto quanto il Natale, con il suo messaggio di speranza e di gioia, possa unire le persone e rendere il mondo un posto migliore, soprattutto attraverso gli occhi dei bambini.”

Il messaggio che ha accompagnato l’evento è stato forte e chiaro: “il Natale salverà il mondo grazie alla speranza che riponiamo nei bambini.” Un messaggio che ha toccato il cuore di tutti, grandi e piccoli, invitando tutti a vivere le festività con un senso di comunità e di solidarietà.

Un grazie all’intera città di Catania!

Il ringraziamento di Francesco Grasso è andato a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a partire dalle Istituzioni, con un pensiero particolare alla Città Metropolitana e al Comune di Catania, che hanno supportato e creduto in questa iniziativa, fino a FCE, che ha contribuito con un biglietto speciale per permettere ai visitatori di arrivare comodamente al Christmas Town con la metropolitana. Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche a tutto lo staff organizzativo, che ha lavorato instancabilmente per garantire il successo della manifestazione. Artisti, animatori, musicisti, coreografi, tecnici, espositori dei mercatini, e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione hanno fatto sì che l’evento fosse impeccabile e magico sotto ogni punto di vista.

Christmas Town è stato un successo che non appartiene solo agli organizzatori, ma è una vittoria collettiva di tutta la città di Catania, che ha saputo accogliere con calore e partecipazione una manifestazione che è già destinata a diventare una tradizione imperdibile.