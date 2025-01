La Fondazione Puglisi Cosentino inaugura una nuova stagione di grande cultura e arte a Palazzo Valle a Catania con una mostra che rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso le espressioni più significative dell’arte contemporanea. La mostra, dal titolo “I miti dell’arte contemporanea”, esplora i linguaggi visivi che hanno cambiato radicalmente il concetto stesso di arte, sfidando e ridefinendo le convenzioni tradizionali.

La mostra d’arte contemporanea

Fino al 31 maggio 2025, il pubblico avrà la straordinaria opportunità di immergersi in un percorso ricco e affascinante attraverso una varietà di installazioni, dipinti, sculture, video, disegni e opere grafiche, che rappresentano le innovazioni artistiche di grandi maestri che hanno segnato la seconda metà del XX secolo e il XXI secolo. La mostra abbraccia movimenti che hanno segnato un cambiamento epocale: dall’arte concettuale all’arte povera, dall’arte comportamentale all’arte astratta, presentando una visione globale e dinamica della produzione artistica contemporanea.

In esposizione alcuni dei protagonisti più influenti della scena internazionale, tra cui Sol Lewitt, Mario Merz, Marina Abramović, e Ai Weiwei, a fianco di artisti di calibro come Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone, Franco Politano, Zhang Hongmei e Alighiero Boetti, che hanno contribuito a scrivere la storia dell’arte degli ultimi decenni. Le opere esposte testimoniano come questi artisti, ciascuno a modo suo, abbia trasformato radicalmente il linguaggio dell’arte, giocando con il concetto di spazio, tempo, materiali e significato.

Arte cinese e non solo!

La mostra si sviluppa su due piani del magnifico e storico Palazzo Valle, sede della Fondazione, creando un percorso espositivo che stimola il pensiero e l’immaginazione. Grazie alla curatela di Francesco Poli e Vincenzo Sanfo, il visitatore avrà la possibilità di esplorare un’ampia varietà di opere di straordinario valore artistico e culturale, molte delle quali provenienti da collezioni private di enorme prestigio e di rara visibilità.

Un’attenzione particolare è dedicata all’arte cinese contemporanea, un segmento che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel panorama artistico globale. La sezione dedicata alla Cina contemporanea permette di apprezzare la crescente influenza di artisti come Ai Weiwei, che ha saputo intrecciare tradizione e innovazione, contribuendo a proiettare l’arte cinese nel contesto internazionale.

Un omaggio speciale è riservato al maestro Giulio Paolini, che con una sala personale conferma la sua posizione di spicco nell’ambito della mostra, arricchendo il percorso con le sue riflessioni sulla percezione e sull’identità nell’arte.

Info su orario e date

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, offrendo a tutti l’occasione di ammirare da vicino opere che hanno segnato la storia recente dell’arte mondiale. Non perdere l’opportunità di esplorare il gotha dell’arte internazionale in un luogo storico che non ha bisogno di presentazioni. Un appuntamento culturale che promette di essere una delle esperienze più stimolanti dell’anno.