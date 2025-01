Meteo Sicilia: Il meteo in Sicilia per il fine settimana si preannuncia favorevole con condizioni di tempo asciutto e cielo sereno o parzialmente nuvoloso. La pressione atmosferica rimarrà stabile per i prossimi giorni, offrendo una pausa dal maltempo, con temperature miti che variano tra 13 e 19 gradi. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per venerdì, sabato e domenica.

Venerdì 3, meteo Sicilia

La giornata di venerdì vedrà la Sicilia con una pressione atmosferica stabile, mantenendo il cielo sereno o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime raggiungeranno i 17 gradi, mentre i valori notturni sono previsti in leggera diminuzione. Le condizioni di bel tempo renderanno la giornata ideale per attività all’aperto. I venti soffieranno da Libeccio, mantenendo un’atmosfera relativamente mite.

Sabato 4: aumento della temperatura

Il sabato sarà caratterizzato da un lieve aumento della pressione atmosferica, con il cielo che si manterrà generalmente sereno, ma con occasionali nuvolosità irregolare. Le temperature massime subiranno un incremento, arrivando fino a 19 gradi, mentre le minime resteranno stazionarie. Una giornata ideale per godersi il bel tempo, con un clima gradevole e tranquillo su tutta la regione.

Domenica 5: stabilità e temperature miti

La giornata di domenica si presenterà con una pressione stabile, simile a quella dei giorni precedenti. Il cielo si manterrà poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, favorendo condizioni di bel tempo in gran parte della Sicilia. Le temperature massime oscilleranno tra i 13 e i 18 gradi, mentre le minime si attesteranno tra 1 e 11 gradi. I venti meridionali apporteranno un’ulteriore sensazione di tepore.

Meteo Sicilia: Catania nel weekend

Il meteo a Catania per il fine settimana prevede giornate di bel tempo. Venerdì, il cielo sarà sereno con sole splendente per tutta la giornata, con temperature massime intorno ai 17°C. Sabato, cieli poco nuvolosi domineranno il panorama, con qualche nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature massime saliranno a 19°C, mentre le minime resteranno stazionarie. Domenica, il tempo rimarrà stabile con cieli poco nuvolosi e temperature massime tra i 13°C e i 18°C. Un weekend ideale per attività all’aperto, con venti meridionali che renderanno le temperature gradevoli.