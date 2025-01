A Castelbuono, in provincia di Palermo, Vincenza Genchi, una donna di 77 anni, è stata trovata senza vita dopo essere scomparsa per alcune ore. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era uscita di casa per fare una passeggiata, ma non è mai rientrata. La figlia, preoccupata per la sua assenza, ha denunciato la scomparsa, avviando così le operazioni di ricerca.

Le operazioni di ricerca e il tragico ritrovamento

La Prefettura di Palermo ha attivato il piano per le persone scomparse, inviando squadre di ricerca, unità cinofile e volontari sul territorio. Nonostante l’intenso impegno, purtroppo le ricerche si sono concluse in tragedia: il corpo di Vincenza Genchi è stato trovato senza vita nei pressi del ponte dello Scondito.

Le indagini sulla morte

I carabinieri e il medico legale sono intervenuti sul posto per accertare le cause e la dinamica della morte della donna. La Procura di Termini Imerese ha disposto l’autopsia sul corpo di Vincenza Genchi per chiarire ulteriormente le circostanze della sua morte e stabilire se ci siano elementi sospetti. Le indagini sono ancora in corso.