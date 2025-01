Torna anche nel 2025 l’attesa iniziativa “Domenica al Museo”, che offre l’ingresso gratuito in numerosi musei, parchi archeologici e luoghi di cultura in tutta la Sicilia, ogni prima domenica del mese.

L’iniziativa

Il 5 gennaio, i principali siti culturali dell’isola, che dipendono dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali, apriranno le loro porte senza alcun costo di ingresso, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di esplorare la ricca storia e il patrimonio culturale siciliano.

Questo appuntamento speciale, promosso dal Ministero della Cultura, riguarda una vasta gamma di luoghi storici in Sicilia, inclusi musei e parchi archeologici di grande valore, che saranno accessibili gratuitamente durante l’intera giornata, secondo gli orari consueti di apertura. In alcuni casi, sarà necessario prenotare il proprio ingresso, a causa di limitazioni di capienza o per garantire la sicurezza dei visitatori.

Ingressi ridotti a Catania

A Catania, oltre alla possibilità di visitare i siti della Domenica al Museo gratuitamente, sono previsti ingressi a tariffe ridotte nei principali musei comunali. Il Museo Civico Castello Ursino sarà aperto dalle ore 9:30 alle 19:00, con un biglietto ridotto a 3 euro, invece dei 6 euro previsti normalmente. Per il Museo Vincenzo Bellini e il Museo Emilio Greco, che si trovano entrambi nel Palazzo della Cultura, l’ingresso sarà a 2 euro (anziché 5) dalle ore 9 alle 13, con l’ultimo ingresso previsto alle 12:00. Un’occasione unica per scoprire la storia e la cultura locale a un prezzo accessibile.

Inoltre, la Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena offrirà ingresso gratuito dalle 9 alle 13, con l’ultimo accesso previsto alle 12:00. Chi desidera esplorare ulteriormente il percorso di Gronda della chiesa, potrà farlo a un costo ridotto di 1 euro (invece di 3) sempre dalle 9 alle 13, con ultimo ingresso alle 12:00.