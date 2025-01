Nell’atmosfera giocosa e ricca di speranza, sono innumerevoli i desideri dei bambini custoditi nelle lettere imbucate al Christmas Town. Il luogo più grande, divertente e addobbato della città ha già accolto 100mila persone che credono nella magia del Natale, trasformando Catania in una gettonata meta natalizia. Se ad inaugurare il visitatissimo parco etneo è stato Babbo Natale – guidando la grande parata con la Banda degli Schiaccianoci e l’evergreen elfo Bushy – sarà la Befana ad accogliere tutti visitatori che faranno tappa al Villaggio sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. In attesa del suo arrivo Le Ciminiere già profumano di zucchero e pan di zenzero.

Il sogno di vivere nel festoso clima natalizio alle pendici dell’Etna ha coinvolto visitatori di ogni età, intere famiglie, adulti e bambini che insieme hanno volato sulle renne, per la prima volta hanno pattinato sul ghiaccio e applaudito le spettacolari esibizioni dei tre grandi teatri dei Magic Show, Christmas Circus e Musical sul Grinch. Tante le date sold-out durante queste vacanze natalizie che hanno posizionato Christmas Town tra i più grandi eventi invernali di successo del Sud Italia. Raddoppiare le dimensioni del Villaggio ha consentito di accogliere piacevolmente il grande pubblico nel più bel parco natalizio siciliano.

Fino all’Epifania tutte le attrazioni continueranno a brillare per le famiglie che vogliono concedersi una giornata di sorprese tra la tradizionale Giostra dei Cavalli e la Fabbrica dei Giocattoli, per i gruppi che vogliono stupirsi ammirando la grandissima Casa di Babbo Natale, guardando i classici film al Cinema e gustando le prelibatezze del Ristorante di Natale. Saranno tanti i bambini che vorranno ancora immergersi tra le sfere dell’entusiasmante Christmas Big Balls. E in questi primi giorni del nuovo anno 2025 c’è ancora tempo per i baci fortunati delle coppie lungo il romantico Viale dei Vischi.