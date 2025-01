Una catanese di 28 anni è stata denunciata per abbandono di minore dalla Polizia di Stato, dopo che la sua figlia di 4 anni è stata ritrovata da una pattuglia della squadra volante della Questura di Catania. La piccola, visibilmente impaurita, stava vagando da sola tra i distributori di carburante nei pressi della tangenziale di Catania, nei pressi dell’aeroporto. I poliziotti l’hanno subito avvicinata, cercando di rassicurarla e di comprendere come fosse finita lì, scoprendo che la bambina era arrivata con la madre ma non riusciva a trovarla.

Le ricerche e la scoperta della madre

Gli agenti hanno avviato subito le ricerche, verificando le auto parcheggiate e interrogando le persone nelle vicinanze. I dipendenti del bar della stazione di servizio hanno riferito di aver visto la madre entrare da sola per pagare il rifornimento, senza la bambina. Dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti sono riusciti a risalire al veicolo della donna, grazie anche a una descrizione fornita dalla stessa bambina. Dopo un’ora, la madre è tornata sulla scena per cercare la figlia, trovandola all’interno della volante della Polizia, dove veniva intrattenuta dagli agenti.

Denuncia e accertamenti sulle violazioni

La donna ha dichiarato di non essersi accorta dell’assenza della figlia fino a quando non è giunta in centro, rendendosi conto che la bambina non era nel sedile posteriore dell’auto. Tuttavia, la sua condotta è stata considerata irresponsabile, e la 28enne è stata denunciata per abbandono di minore. Inoltre, i controlli della Polizia Stradale hanno rivelato gravi violazioni al Codice della Strada. La donna guidava senza patente, e il veicolo era privo di copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo per una violazione precedente. La bambina è stata poi riaccompagnata dalla madre, dopo essere stata rassicurata dagli agenti.