Durante l’ultimo consiglio comunale del 2024, il focus si è concentrato sulla gestione della raccolta rifiuti nel Lotto Centro di Catania, affidato alla Gema Spa. Il dibattito ha evidenziato le criticità di quartieri come San Cristoforo e Cibali, con particolare attenzione alle discariche abusive di rifiuti non differenziati. Il direttore Massimo Cosentino ha spiegato che il piano di spazzamento è suddiviso in 30 zone con frequenze variabili, da sei volte a settimana a una sola volta in alcune aree. Nonostante le risorse limitate, Gema Spa ha aumentato le frequenze di spazzamento, ribadendo che l’efficacia è compromessa dall’incuria dei cittadini. Cosentino ha inoltre confermato l’adozione di test tossicologici sugli operatori per garantire massima professionalità.

Collaborazione per il recupero del decoro urbano

Alfonso Zito, direttore generale di Gema Spa, ha sottolineato l’importanza strategica di San Cristoforo per il collegamento con il centro storico. L’azienda ha ribadito la disponibilità a collaborare con le istituzioni e i cittadini per migliorare il tessuto urbano e sociale, lanciando un appello per un’alleanza operativa. Simili problematiche sono state riscontrate a Cibali, dove frequenti accumuli di rifiuti richiedono interventi tempestivi. Gema Spa ha invitato a un impegno collettivo e costante per evitare emergenze, promuovendo il rispetto delle regole di conferimento.

Nuovi orari per le isole ecologiche

Per il 2025, Gema Spa ha in programma attività di sensibilizzazione in collaborazione con scuole e associazioni. L’obiettivo è migliorare il servizio di raccolta e la qualità della vita nei quartieri interessati. Le isole ecologiche di Picanello (via Galatioto), Nesima inferiore (via Fratelli Cairoli) e via Carmelo Patané Romeo saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 15:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00, chiudendo nei giorni festivi. L’iniziativa è in linea con gli obiettivi dell’amministrazione comunale del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’Ecologia Massimo Pesce, mirati a rafforzare il decoro urbano e il rispetto delle norme ambientali.