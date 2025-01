La polizia ha attivato un servizio di sicurezza e soccorso sulle piste da sci del vulcano Etna, con unità che operano su motoslitte o sugli sci per far rispettare il “Codice delle Nevi” e assistere gli sciatori in difficoltà. Durante il periodo di apertura della stazione di Piano Provenzana, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno effettuato decine di interventi, tra cui uno particolarmente grave che ha richiesto il supporto di un elicottero del 118.

Competenze e addestramento specifico

I poliziotti della neve sono formati presso il centro di addestramento alpino di Moena, dove acquisiscono competenze giuridico-operative per la ricostruzione di incidenti, abilità sanitarie per gestire emergenze come infarti e traumi, e conoscenze tecniche per affrontare situazioni estreme. Questi agenti sono essenziali per garantire il rispetto delle regole e prestare soccorso in caso di incidenti o calamità naturali. L’intesa con il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico rafforza ulteriormente le operazioni di soccorso in montagna.

Regole e responsabilità sulle piste

La sicurezza in pista richiede attenzione alle condizioni variabili dell’ambiente, rispetto della segnaletica e conformità alla normativa. È obbligatorio l’uso del casco per i minori di 18 anni, è vietato sciare sotto l’effetto di alcol o droga, ed è prevista l’assicurazione obbligatoria per danni a terzi. L’eccessiva velocità resta una delle principali cause di rischio, richiedendo maggiore consapevolezza e rispetto verso gli altri sciatori e la montagna.