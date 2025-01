Concorso Agenzia delle Dogane 2025: È stato indetto il concorso dell’Agenzia delle Dogane 2025 per l’assunzione di 415 diplomati nel ruolo di Assistenti Amministrativo-Tributari. Le posizioni disponibili sono distribuite presso gli uffici dell’Agenzia su tutto il territorio nazionale, con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. I 415 posti previsti sono così ripartiti tra le diverse regioni e ambiti territoriali:

n. 80 posti in Lombardia;

n. 30 posti in Piemonte;

n. 35 posti in Liguria;

n. 5 posti in Valle d’Aosta;

n. 40 posti in Veneto;

n. 25 posti in Friuli Venezia Giulia;

n. 30 posti in Emilia Romagna;

n. 10 posti in Marche;

n. 25 posti in Toscana;

n. 10 posti in Umbria;

n. 30 posti in Lazio;

n. 5 posti in Abruzzo;

n. 20 posti in Puglia;

n. 5 posti in Molise;

n. 5 posti in Basilicata;

n. 30 posti in Campania;

n. 5 posti in Calabria (di cui 2 per Crotone, 1 per Vibo Valentia e 1 per Catanzaro);

n. 5 posti in Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro);

n. 5 posti in Trento;

n. 5 posti in Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela).

Si informa che 10 posti sono destinati alla Provincia Autonoma di Bolzano. La Direzione Territoriale Trentino-Alto Adige sarà responsabile dell’emissione del bando e della gestione della procedura concorsuale relativa a queste posizioni.

Requisiti e modalità di partecipazione per il concorso Agenzia delle Dogane 2025

Ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione per un solo ambito territoriale. Per accedere al concorso Agenzia delle Dogane 2025, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici (per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

idoneità fisica allo specifico impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto (vale qualsiasi diploma di maturità).

Le domande devono essere inviate entro le ore 17:00 del 20 gennaio 2025 esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale inPA, utilizzando il link indicato nella pagina ufficiale del concorso.

Per accedere alla piattaforma è richiesto il riconoscimento tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Durante la compilazione, è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Dettagli della prova selettiva

La prova selettiva, della durata di 90 minuti, prevede un totale di 90 quesiti, di cui 80 a risposta multipla che conterranno anche con contenuti pratici e saranno suddivisi nelle seguenti materie:

n. 15 domande su elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

n. 10 domande su elementi di diritto tributario;

n. 5 domande su elementi di diritto dell’UE;

n. 10 domande su principi di economia politica e elementi di contabilità aziendale;

n. 10 domande su fini istituzionali, compiti e ordinamento di ADM;

n. 10 domande su cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi;

n. 10 domande volte ad accertare la conoscenza di base delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi;

n. 10 domande volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

La prova includerà anche 10 quesiti finalizzati a verificare le competenze trasversali specifiche per la figura professionale, come indicato nel bando.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Per superarla, i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 21/30.

I candidati che hanno presentato domanda per i posti situati nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta e che supereranno la prova scritta saranno convocati, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti, per sostenere una prova aggiuntiva finalizzata a verificare la conoscenza della lingua francese.

Mansioni e figura professionale

La figura professionale selezionata attraverso il concorso Agenzia delle Dogane 2025 sarà responsabile di svolgere attività amministrative e operative proprie dell’Agenzia, seguendo prescrizioni e procedure predefinite che non richiedono decisioni discrezionali. In particolare, le mansioni includono:

Supporto all’attività amministrativa e/o tributaria, attraverso la raccolta e la predisposizione di informazioni e dati necessari per la redazione di atti e collaborazione alle operazioni preparatorie, strumentali o di supporto relative alle attività tecniche dell’Agenzia;

Predisposizione di compiti, rendiconti e atti semplici nell’ambito delle competenze assegnate;

Segnalazione di difetti, guasti e anomalie di funzionamento agli uffici competenti.

Comunicazioni ufficiali e sede della prova

Tutte le comunicazioni relative al concorso, inclusi il calendario della prova selettiva e i relativi esiti, saranno pubblicate sul Portale inPA.

La data e il luogo di svolgimento saranno comunicati sul medesimo Portale almeno 15 giorni prima della data prevista.