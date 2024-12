Meteo Capodanno: il tanto atteso primo dell’anno è ormai alle porte! Un’occasione per lasciarsi alle spalle l’anno vecchio e accogliere quello nuovo, portando con sé speranze, sogni e nuove aspettative. E per iniziare al meglio, anche il meteo sembra essere dalla nostra parte. Le previsioni indicano una giornata soleggiata su tutta la Sicilia, con il sole che splenderà praticamente ovunque, regalando un clima mite e piacevole. Le temperature, infatti, sono in aumento, permettendo di godere appieno i festeggiamenti e le gite fuori porta. Non ci saranno nuvole minacciose o pioggia in vista, quindi chi ha in programma di trascorrere il primo giorno dell’anno immerso nella natura o esplorando le meraviglie della Sicilia potrà farlo senza alcun problema. Un Capodanno all’insegna del bel tempo, per dare il via al 2025 con il sorriso e senza preoccupazioni! Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, la notte di San Silvestro

Nella giornata odierna, l’alta pressione dominerà la scena. La notte di San Silvestro si preannuncia perfetta per festeggiare in serenità e all’aperto. Il cielo sarà sereno e senza minaccia di piogge o nubi che possano disturbare una notte così magica. Le temperature massime raggiungeranno i 17 gradi, mentre durante la notte non ci saranno particolari variazioni, mantenendo un clima mite e piacevole. I venti saranno deboli e questo garantirà una serata tranquilla e senza sorprese. Insomma, il 31 dicembre potrà essere vissuto in totale serenità, con una notte limpida e serena.

Per quanto riguarda le ore serali e notturne la temperatura più alta si registrerà nella città di Messina e Trapani con ben 10 gradi. A seguire la nostra città di Catania, dove durante le ore serali e notturne non si scenderà mai sotto gli 8 gradi. Per chi vorrà festeggiare il capodanno in piazza a Ragusa o Caltanissetta sarà bene indossare sciarpa e capello, le minime serali arriveranno a toccare i 2 gradi. Temperatura fredde anche ad Enna, dove durante le ore notturne si raggiungeranno gli 0 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per Capodanno

Mercoledì, il primo giorno dell’anno, l’alta pressione dominerà l’intera Sicilia, regalando una giornata perfetta per festeggiare il Capodanno in piena tranquillità. Le previsioni parlano di condizioni di bel tempo, con un cielo che si manterrà sereno o al massimo leggermente nuvoloso, senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature, con un massimo di 16 gradi, saranno piacevoli e miti, rendendo ideale ogni attività all’aperto, dalle passeggiate nelle piazze alle gite fuori porta.

La città più calda sarà proprio Catania, con una massima di 17 gradi ed una minima di 7 gradi. A seguire Siracusa e Palermo con una massimo di 16 gradi. La città più fredda sarà Enna con una massimo di 9 gradi ed una minima di 2 gradi.