Capodanno è ormai alle porte! A Catania i preparativi per la notte più attesa dell’anno sono ormai in pieno svolgimento. Il capoluogo etneo offre numerose opzioni per festeggiare in grande stile sia la notte di San Silvestro che il primo dell’anno! Se non avete ancora deciso come trascorrere uno dei periodi più magici dell’anno, di seguito alcune delle alternative più interessanti per un Capodanno indimenticabile a Catania.

Capodanno in Piazza Scammacca

L’evento prenderà il via alle 20:00 del 31 dicembre con il tradizionale cenone, che si aprirà con un ricco buffet di antipasti: carne, pesce, salumi, formaggi e lievitati. Vivaci corner di street food, tra isole tematiche e show cooking dal vivo. A seguire, ci si accomoderà ai tavoli per assaporare un primo e un secondo piatto, fino al gran finale con il buffet di dolci. Ogni portata sarà esaltata da un calice di vino selezionato, per rendere la serata ancora più speciale. Ad accompagnare la cena ci sarà la musica live del duo “Pacha Sistas” composto da Alice Ferrara ed Elisa Messina! A mezzanotte alzeremo i calici e brinderemo insieme all’anno che è appena iniziato. E dalle 00:30 vi aspetta una notte di puro divertimento.

Concerto in Piazza Duomo

Canale 5 si prepara, infatti, a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con Capodanno in Musica, trasmesso in diretta dalla suggestiva Piazza del Duomo di Catania. La serata di Canale 5, condotta da Federica Panicucci con la partecipazione di Fabio Rovazzi, prenderà il via subito dopo il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. “Capodanno in Musica” promette di essere un momento di intrattenimento e festa. Sul palco si alterneranno nomi noti della musica italiana e personaggi più giovani con l’obiettivo di offrire uno spettacolo coinvolgente per ogni fascia d’età.

Concerto di Capodanno 2025 al Teatro Bellini

Mercoledì 1 gennaio 2025, alle ore 19:00, il Teatro Massimo Bellini di Catania darà il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno, diretto dal maestro Fabrizio Maria Carminati. Questo evento musicale di grande prestigio offrirà al pubblico un programma variegato e raffinato, con brani di compositori famosi come Fučik, Williams, Colabianchi, Stravinskij, Suppé, Theodorakis, Šostakovič, Rossini/Respighi e Strauss padre e figlio. Il Concerto di Capodanno 2025 sarà un vero e proprio omaggio alla musica classica e sinfonica, con una selezione di pezzi pensata per celebrare l’inizio dell’anno nuovo in modo emozionante e elegante. L’evento è un’occasione unica per godere della bellezza della musica dal vivo in uno dei teatri più prestigiosi della città.

Capodanno sull’Etna

Il magico paesaggio invernale dell’Etna è sicuramente l’attrattiva principale dell’intera provincia di Catania. Se non vi spaventa il freddo, e sull’Etna in inverno ce n’è tanto, potrete provare la suggestiva emozione di salutare il nuovo anno da una baita, rifugio o chalet, un agriturismo immerso nei vigneti. Altra scelta possibile, per chi ama un Capodanno più intimo, è affittare uno chalet tra i tanti in offerta sull’Etna e organizzare una festa privata con i vostri amici e familiari. Attenzione! Sull’Etna in inverno le temperature scendono sfiorano o scendono sotto lo zero e il ghiaccio nelle strade non è raro. Consigliamo catene a bordo oppure gomme termiche.

Capodanno 2024 a Catania: in coppia

L’opzione Etna non è, ovviamente, l’unica disponibile per chi cerca una soluzione in compagnia della dolce metà. Il centro storico, infatti, offre angoli di palazzi del Settecento o del primo Ottocento, queste strutture con il loro arredamento rustico ed elegante ma con tutti i confort vi faranno sentire coccolati! Regalatevi l’emozione di un giro sul bus turistico che vi porterà alla scoperta della città, o un bacio sotto il ponte di Via dei Crociferi immaginando il canto delle monache all’alba, o un selfie in uno dei romantici vialetti di Villa Bellini.

Di seguito alcuni consigli per un capodanno romantico:

Cena romantica a lume di candela in via Santa Filomena , ricca di locali e ristoranti.

ricca di locali e ristoranti. Cena e percorso speciale in SPA

Capodanno in agriturismo fuori città con cena tipica

Capodanno Catania: mostre in programma

Il 1° gennaio 2025, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane di Catania ospiterà una mostra dedicata a Hammurabi, il celebre sovrano babilonese. L’esposizione, curata da Nicola Laneri e Germana Barone, include reperti dagli scavi dell’Università di Catania a Tell Muhammad, prestiti da musei europei come il British Museum e il Louvre, e una copia in 3D della stele del Codice di Hammurabi. L’ingresso sarà gratuito e il percorso espositivo offrirà anche attività per i più piccoli, con un focus sulle scoperte archeologiche e sull’eredità della civiltà mesopotamica. L’orario di apertura sarà dalle 9:00 alle 17:30.