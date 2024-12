Con l’arrivo del 2025, si aprono tante nuove opportunità nel settore pubblico! Enti, università e amministrazioni locali hanno pubblicato bandi di concorso con scadenza a gennaio 2025, offrendo posti in vari settori. . Ecco una panoramica delle principali opportunità:

Concorso Corte dei Conti per 20 assistenti diplomati

È stato indetto il bando di concorso della Corte dei conti per assistenti. In particolare saranno reclutate 20 unità di personale appartenente all’Area degli assistenti, famiglia amministrativa e giuscontabile, da inquadrare nei ruoli della Corte dei conti. La selezione pubblica è rivolta a candidati diplomati e prevede l’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. I posti messi a bando sono destinati ad assolvere le esigenze funzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 22 gennaio 2025 alle ore 16:30.

Requisiti richiesti

Il concorso per assistenti della Corte dei Conti è rivolto a coloro che hanno i requisiti generali d’accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psicofisica allo svolgimento dei compiti relativi al posto da ricoprire;

allo svolgimento dei compiti relativi al posto da ricoprire; qualità morali e condotta incensurabili;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

per i cittadini soggetti a tale obbligo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Inoltre è richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto (vale qualsiasi diploma di maturità).

Inoltre si ricorda che la selezione dei candidati avverrà tramite lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, da svolgersi nel caso in cui il numero dei candidati ammessi sia superiore a 200.

Concorso Inps 138 infermieri

È stato indetto il concorso per infermieri dell’INPS finalizzato alla copertura di 138 posti di lavoro, come funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell’INPS. Le risorse così selezionate saranno assunte a tempo indeterminato presso varie sedi in Italia, 8 posti per la regione Siciliana. Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato al 16 Gennaio 2025.

Requisiti richiesti

Il concorso per infermieri INPS è rivolto a candidati in possesso dei requisiti sotto elencati:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; conoscenza adeguata della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

Per altre informazioni su titoli di studio richiesti e modalità di presentazione della domanda,

Concorso Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha indetto il concorso 2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 Assistenti (diplomati) e 136 Funzionari (laureati), per un totale di 236 posti di lavoro da coprire nel 2025. Si selezionano risorse con diverse specializzazioni da inserire in ambito tecnico, statistico ed informatico e da assegnare in varie sedi del Ministero al Nord e Sud Italia. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 29 Gennaio 2025.

Anche in questo caso potranno candidarsi al concorso del Ministero della Giustizia per 236 posti suddivisi tra funzionari e assistenti coloro che sono in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici.

Sicilia, concorso per il Comune di Belpasso

Il Comune di Belpasso, in provincia di Catania (Sicilia), ha indetto concorsi per assunzioni di vari profili professionali. Nello specifico saranno assunte 10 nuove risorse nei profili professionali di Avvocato, Assistente Sociale, Psicologo, Educatore Professionale. Saranno stipulati contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 18 o il 31 gennaio 2025, a seconda del profilo per il quale si concorre.

I posti vacanti

Nello specifico saranno coperti i seguenti posti di lavoro:

n. 2 posti da avvocato – area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali).

– area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto di lavoro a e parziale (24 ore settimanali). n. 4 posti da assistente sociale – area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto di lavoro a tempo determinato e full time (36 ore settimanali) per n. 12 mesi, salvo proroga.

– area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto di lavoro a tempo determinato e full time (36 ore settimanali) per n. 12 mesi, salvo proroga. n. 1 posto da psicologo – area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto di lavoro a tempo determinato e full time (36 ore settimanali) per n. 12 mesi, salvo proroga.

– area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto di lavoro a tempo determinato e full time (36 ore settimanali) per n. 12 mesi, salvo proroga. n. 3 posti da educatori professionali – area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto di lavoro a tempo determinato e full time (36 ore settimanali) per n. 12 mesi, salvo proroga.

Come per gli altri concorsi potranno presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici,