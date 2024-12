In Sicilia, la notte che porterà al Capodanno 2025 sarà animata dalla grande musica dal vivo, con eventi in tutta l’isola che faranno da cornice ai festeggiamenti per il nuovo anno. I numerosi concerti gratuiti offriranno a residenti e turisti un’ampia varietà di generi musicali, dal rock al jazz, dalla musica popolare siciliana alla musica elettronica, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Le piazze e le location più suggestive delle città siciliane ospiteranno performance dal vivo, che trasformeranno la notte di San Silvestro in un’esperienza memorabile. Di seguito tutti i concerti gratuiti in Sicilia a cui partecipare.

Palermo

La notte di Capodanno a Palermo si svolgerà in Piazza Ruggero Settimo con il concerto di Biagio Antonacci, che torna nella città dopo 25 anni con lo spettacolo “TUTTI A PALERMO”. Accompagnato dalla sua band, Antonacci eseguirà brani dal suo nuovo album “L’Inizio” e i suoi grandi successi. A condurre la serata saranno i DJ di Radio Italia, Paoletta e Mauro Marino, con momenti di dj-set e live show. L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine e la sua band, seguita dal dj-set di Paoletta dopo la mezzanotte, con la migliore musica italiana remixat.

L’ingresso sarà gratuito e l’evento inizierà alle ore 21.00

Siracusa

Il Capodanno 2025 a Siracusa si festeggerà in Piazza Duomo con un grande evento musicale. La serata vedrà come protagonista AKA 7EVEN, artista emergente del cantautorato urban-pop italiano, che si esibirà allo scoccare della mezzanotte con il suo live e dj set. Ad aprire la serata saranno i Babil On Suite con il loro sound coinvolgente. Dopo la mezzanotte, la festa continuerà con il dj set di Ornella P fino a notte fonda. L’evento sarà condotto dallo speaker TV e radiofonico Mimmo Contestabile.

L’ingresso sarà gratuito per tutti e l’evento inizierà alle ore 22.30.

Maletto (CT)

Il Capodanno 2025 a Maletto sarà celebrato con un evento musicale in Piazza XXIV Maggio, dove Fiorella Mannoia si esibirà in “Fiorella Sinfonica a Capodanno”. La cantante romana sarà accompagnata da un’orchestra per un concerto che ripercorrerà i suoi più grandi successi con nuovi arrangiamenti. Dopo il concerto, la festa proseguirà con un dj set per continuare i festeggiamenti.

L’ingresso sarà gratuito per tutti e l’evento inizierà alle ore 22.15.

Augusta (SR)

Il Capodanno 2025 ad Augusta si celebrerà in Piazza Castello con un concerto di Francesco Gabbani. Il cantautore, recentemente annunciato tra i big di Sanremo 2025, si esibirà dal vivo con i suoi successi più amati, come “Occidentali’s Karma” e “Viceversa”. Una serata all’insegna della musica e del divertimento, per accogliere insieme il nuovo anno con canti e balli.

L’ingresso sarà gratuito per tutti e l’evento inizierà alle ore 23.00.

Catania

Il 31 dicembre, in diretta da Piazza Duomo a Catania, Canale 5 trasmette “Capodanno in Musica”, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Il concerto, che celebra l’arrivo del nuovo anno, inizierà subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica. Sul palco si alterneranno grandi artisti come Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K, Alberto Urso, Marco Masini, Riccardo Fogli, Riki, Spagna e molti altri. Non mancheranno anche i talenti di “Amici” e una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio. Un evento imperdibile per salutare il 2025 con musica e spettacolo. Anche qui l’ingresso sarà gratuito per tutti!

Gli altri concerti gratuiti in giro per la Sicilia

Tra gli altri concerti a ingresso gratuito che si terranno il 31 dicembre 2024 ricordiamo: