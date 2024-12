Capodanno 2025: partito il countdown che saluterà il 2024 per dare inizio al nuovo anno. Come al solito, gli eventi organizzati per festeggiare al meglio sono tanti e la Sicilia non è da meno. Ecco quali sono quelli più interessanti nell’Isola, con la musica che domina la scena,

Capodanno in Musica: Catania

È sicuramente l’evento più atteso, complice la diretta su Canale 5. Il consueto Capodanno in Musica di Mediaset quest’anno fa tappa a Catania, con numerosi artisti, tra i maggiori del panorama musicale italiano. L’ appuntamento è in piazza Duomo, a partire dalle 21:00 ma si consiglia di prendere posto in largo anticipo, visto il numero chiuso di presenze in piazza.

Sul palco, si alterneranno alcuni degli attuali nomi della musica italiana, che renderanno questa serata un’occasione unica per festeggiare il nuovo anno in grande stile. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno volti noti e amati da tutte le generazioni, come Alberto Urso, Baby K, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Mietta, Paolo Meneguzzi, Riki, Spagna, e molti altri. Ci sarà anche spazio per le nuove promesse della musica, con le performance di LDA, Marco Masini, Grelmos, Cioffi, El Ma, I Desideri, Berna, Ludwig, e Vida Loca, che porteranno la loro energia sul palco di Piazza Duomo.

Capodanno 2025: Palermo

A Palermo, in piazza Ruggero Settimo, a inaugurare il nuovo anno sarà il concerto di Biagio Antonacci. che torna nella città dopo 25 anni con lo spettacolo “TUTTI A PALERMO”. A condurre la serata saranno i DJ di Radio Italia, Paoletta e Mauro Marino, con momenti di dj-set e live show. L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine e la sua band, seguita dal dj-set di Paoletta dopo la mezzanotte, con la migliore musica italiana remixata. L’ inizio dell’evento è fissato alle ore 21:00.

Capodanno 2025: Augusta

Altro cantante di spessore che farà tappa nell’Isola per aprire e festeggiare l’inizio del 2025 è Francesco Gabbani. Il cantautore carrarese sarà assoluto protagonista ad Augusta, in piazza Castello. I fan sono pronti ad ascoltare alcuni tra i suoi grandi successi. L’ ingresso sarà gratuito e a partire dalle 22:30 si darà inizio alle danze.

Capodanno 2025: non solo musica

Per chi non vuole optare per i concerti in piazza, le alternative sono quelle tradizionali. Tra le più scelte, rientra il classico cenone al ristorante, con l’immancabile cotechino e lenticchie nel menù.

Hotel, Spa e rifugi sull’Etna offrono degli interessanti pacchetti per l’occasione e anche queste rientrano tra le scelte più ricercate dagli utenti. Sull’Etna, inoltre, si può godere dell’affascinante paesaggio ricoperto di neve. Non mancano, quindi, le possibilità per gli sciatori.

Le città d’arte sono sempre una valida alternativa. Come ogni anno, località come Taormina, Siracusa, in particolare Ortigia, Catania, Palermo e altre importanti città dell’Isola, riceveranno le visite da turisti o cittadini.

Le opzioni non mancano e, come sempre, la Sicilia ne offre per tutti i gusti.