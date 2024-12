Le ultime due giornate del 2024 si preannunciano caratterizzate da un clima particolarmente mite e piacevole, con temperature non troppo basse, che renderanno perfetto il periodo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. L’assenza di pioggia garantirà una fine dell’anno all’insegna del bel tempo, rendendo ideale la celebrazione della notte di Capodanno all’aperto, sia in città che in mezzo alla natura. Le temperature rimarranno in linea con quelle dei giorni precedenti, senza picchi di freddo. Quindi, il 2024 si concluderà senza temporali o nuvole sparse. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per la giornata di oggi 30 dicembre e per quella di domani 31 dicembre.

Meteo Sicilia, lunedì 30 dicembre 2024

La giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo: sole su tutta l’Isola. Solo la città di Siracusa vedrà qualche nuvola che però non porterà con sé piogge.

Le temperature saranno in linea con quelle dei giorni precedenti, dunque si avrà un clima mite e non particolarmente freddo. Le città più calde sono Catania, Messina e Siracusa con ben 17 gradi di massima; come minima avranno rispettivamente 8, 11 e 4 gradi. La città più fredda sarà invece, come al solito, Enna che avrà una massima di 10 gradi e -1 gradi di minima.

Le possibilità di piogge sono molto basse. Inoltre i venti su tutta la nostra Isola saranno molto deboli.

Meteo Sicilia, martedì 31 dicembre 2024

La giornata di domani sarà molto simile a quella di oggi, con temperature piacevoli e tanto sole su tutta l’isola. Niente nuvole in vista, solo cieli azzurri che accompagneranno l’intera giornata e serata!

Le città più calde saranno, anche domani, Catania, Messina e Siracusa che avranno nuovamente una massima di 17 gradi, la minima invece varierà di qualche grado e sarà rispettivamente 8,9 e 5 gradi. La città più fredda sarà nuovamente Enna, con un massimo di 10 gradi e una minima di 2 gradi. Inoltre, le possibilità che possa piovere sono veramente poche ed i venti saranno deboli, quindi quasi impossibile da percepire.

Riassumendo, la notte di Capodanno sarà possibile festeggiare anche all’esterno senza percepire particolare freddo o temere possibili piogge. Ci si potrà, dunque, godere tranquillamente l’ultimo giorno del 2024 circondati dal sole e da un clima mite.