Giunta alla sua quarta edizione, la Run 2 Castles 2025 è una gara podistica unica nel suo genere, che si svolge su un affascinante percorso di 10,5 km, attraversando alcuni dei luoghi più iconici della città di Catania. Inserita nel calendario territoriale FIDAL, la Run 2 Castles ha acquisito una crescente rilevanza a livello nazionale e internazionale. Ogni edizione richiama partecipanti da diverse nazioni, desiderosi di vivere l’emozione di correre tra due castelli storici, immersi in un paesaggio che combina il mare, la montagna e la bellezza architettonica.

La corsa si svolgerà domenica 7 gennaio 2025, con partenza alle ore 9:00 da Piazza Castello, Aci Castello.

L’itinerario della gara

La corsa seguirà il seguente itinerario:

: Lungomare La Scogliera e Ruggero di Lauria. Piazza Europa e Stazione Centrale. Lungomare “U Passiaturi”, Archi della Marina. Via Dusmet, Porta Uzeda, Piazza Duomo, Via Garibaldi. arrivo: Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia, Catania.

La Run 2 Castles è un perfetto connubio tra sport e turismo, che permette ai partecipanti di ammirare panorami mozzafiato e di vivere un’esperienza indimenticabile.

Regolamento per i partecipanti

Per partecipare alla corsa podistica, qualora foste interessati, sarà necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti;

bisogna essere atleti tesserati per il 2025 per una società affiliata alla FIDAL;

aver compiuto il 18esimo anno di età;

atleti in possesso di runcard;

atleti tesserati per un ente di promozione sportiva

atleti con tessera di club affiliati a federazioni esterne di atletica leggera riconosciute dalla WA

Iscrizioni e premiazioni

Le iscrizioni saranno gestite tramite la piattaforma endu e si chiuderanno venerdì 3 gennaio 2025 alle 20. Per partecipare sarà prevista una quota d’iscrizione che può variare in base ai gruppi. Inoltre, per tutti i partecipanti è previsto un “pacco gara” con prodotti offerti dagli sponsor.

Verranno premiati i primi 3 atleti classificati assoluti femminili e maschili e i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile tesserati da FIDAL e il primo atleta classificato con runcard. Si ricorda che le premiazioni avverano alle ore 11.00.