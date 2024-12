Aumentati i controlli della polizia durante la settimana delle festività. I motociclisti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno intensificato i lavori in alcune aree centrali della città, conosciute per l’elevata affluenza di persone e per la presenza di numerosi ristoranti e attività commerciali. In particolare, gli agenti si sono concentrati su via Puccini e corso Sicilia, nei pressi del mercato storico “A fera o’ luni” di piazza Carlo Alberto, una zona di grande movimento, dove sono stati riscontrati numerosi casi di sosta irregolare, tra cui auto parcheggiate in terza fila. Questa situazione, ormai all’ordine del giorno, ha provocato un notevole rallentamento del traffico, restringendo pericolosamente la carreggiata e creando difficoltà al transito, con il rischio concreto di ostacolare i mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Un contrasto per la sosta selvaggia

Per risolvere la situazione, gli agenti hanno collaborato con il personale dell’Amts per ripristinare la viabilità, elevando 15 contravvenzioni per sosta vietata e rimuovendo 3 veicoli, che occupavano parcheggi non consentiti. L’importo totale delle multe emesse ammonta a circa 1.000 euro.

I posti di blocco

La polizia ha effettuato e sta effettuando numerosi posti di controllo in giro per la città. In particolare a piazza Vincenzo Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Nel complesso, sono state identificate 184 persone, di cui 24 con precedenti penali, e sono stati controllati 104 veicoli. Durante i controlli, sono stati sanzionati numerosi automobilisti e motociclisti per infrazioni come la guida senza casco, senza assicurazione o senza revisione periodica. Le multe sono state emesse anche per contrastare la sosta selvaggia in diverse zone della città. In totale, sono stati elevati 16 verbali per un importo di circa 3.600 euro.

Parcheggiatori abusivi in giro per la città

Un’ulteriore azione è stata rivolta ai parcheggiatori abusivi: cinque individui con precedenti penali sono stati sanzionati mentre svolgevano la loro attività illegale in vari punti della città, tra cui via Dusmet, via Beato Bennardo, via Archimede e via San Gaetano alla Grotta. Per i due di via Dusmet è scattata anche la denuncia a piede libero per inosservanza al Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal questore di Catania, provvedimento con il quale gli era stata inibita la possibilità di frequentare proprio la via in cui sono stati notati. Inoltre, sono stati sequestrati i guadagni illeciti, per un totale di circa 108 euro, in gran parte costituiti da monete.