La mostra “Just Bloom” di Cetty Previtera, ospitata dalla galleria Carta Bianca a Catania, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati d’arte di esplorare il mondo creativo dell’artista, in un viaggio attraverso paesaggi surreali, fiori e alberi interpretati in modo innovativo e suggestivo. L’esposizione, che si può visitare fino al 10 gennaio 2025, invita il pubblico a riflettere sul legame profondo tra natura e pittura, proponendo un’arte che sfida i confini tra il realismo e l’astrazione.

Gli orari della mostra

Nel mese di gennaio, la galleria sarà aperta al pubblico con orari ben definiti: dal martedì al venerdì, sarà possibile visitare la mostra dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Inoltre, il sabato la galleria resterà aperta dalle 11:00 alle 13:00, offrendo un’opportunità per chi desidera visitarla durante il weekend. È importante sottolineare che, a causa delle festività, la galleria sarà chiusa il 1° gennaio e il 6 gennaio 2025, ma per chi non potesse visitarla durante questi giorni, è possibile prenotare una visita in orari differenti. Per farlo, basta contattare il numero 336 806 701 e fissare un appuntamento personalizzato in base alle proprie esigenze.

L’esposizione artistica

L’arte di Cetty Previtera si distingue per la sua capacità di trasformare la natura in un linguaggio pittorico unico, in cui la bellezza dei paesaggi e degli elementi naturali si mescola con l’intensità dei colori e delle forme. Le sue opere non si limitano a una mera riproduzione di ciò che è visibile, ma invitano lo spettatore a entrare in una dimensione più profonda e simbolica, dove la natura diventa un riflesso del mondo interiore e dell’anima. La mostra “Justa Bloom” rappresenta proprio questo: una fusione tra il mondo esterno e quello intimo, dove ogni elemento naturale si fa portavoce di un messaggio emotivo e visivo.

L’esposizione è un invito alla contemplazione e alla riflessione, un’opportunità per immergersi in un universo cromatico che emoziona e affascina. Le opere in mostra non solo mostrano la bellezza della natura, ma ci parlano di cambiamento, crescita e trasformazione, proprio come il titolo suggerisce. Il concetto di “fioritura” diventa quindi il simbolo di un rinnovamento, sia nella natura che nell’arte stessa.

Per tutti coloro che non vogliono perdere questa esperienza unica, ricordiamo che la mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2025. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di scoprire l’evoluzione artistica di Cetty Previtera, di lasciarvi trasportare dalle sue visioni e di vivere un momento di immersione nell’arte. La galleria è facilmente raggiungibile e offre un ambiente accogliente dove l’arte e la natura si fondono in un incontro emozionante e stimolante.