Ultimi preparativi per il grande concerto di Capodanno in Piazza Duomo a Catania! Una notte magica in cui la musica risuonerà in tutte le vie del centro. Il tanto atteso concerto gratuito, trasmesso in diretta su Canale 5 e promosso dalla Regione Siciliana, sta prendendo forma giorno dopo giorno, pronto a offrire un’esperienza indimenticabile per migliaia di persone.

L’organizzazione sta curando tutto nei minimi dettagli, dall’allestimento del palco ai piani di sicurezza. Ecco perché il Prefetto e il Questore, insieme con l’Amministrazione Comunale, hanno coordinato un sistema di misure per garantire che l’afflusso e la permanenza dei partecipanti siano sicuri e ordinati, senza tralasciare alcun dettaglio.

L’accesso al concerto e il numero massimo

L’accesso all’evento sarà rigorosamente contingentato per evitare sovraffollamenti e garantire una fruizione sicura. Piazza Duomo, cuore pulsante dell’evento, avrà una capienza massima di 7.600 persone, e gli accessi saranno limitati a due varchi principali, uno da via Etnea e uno da via Vittorio Emanuele.

Inoltre, sarà predisposto un ulteriore varco per Piazza Università, che avrà una capacità di 8.000 persone. Questa piazza sarà anch’essa raggiungibile tramite via Etnea e via Euplio Reina. Per assicurare un controllo ottimale del flusso di persone, le aree saranno presidiate da steward e da personale delle forze dell’ordine, con il supporto anche della Polizia Locale, che si occuperà della gestione della viabilità, per evitare blocchi e disagi.

Zone pedonali e maxi-schermi

Per facilitare l’afflusso del pubblico e garantire a tutti una visione chiara del concerto, le zone pedonali saranno ampliate in modo da creare spazi più ampi per il pubblico. In particolare, l’area di Piazza Università sarà dotata di maxi-schermi per permettere anche a chi non sarà in prima fila di seguire l’evento in tempo reale. Questa soluzione è stata pensata per offrire a tutti la possibilità di vivere l’emozione della musica dal vivo, pur trovandosi in una zona diversa da Piazza Duomo, ma comunque immersi nell’atmosfera unica che solo un evento di tale portata può offrire.

Parcheggi e trasporti pubblici

Per venire incontro alle esigenze di mobilità, sono stati previsti anche numerosi parcheggi e soluzioni di trasporto pubblico. Le aree di sosta per chi arriva in macchina sono situate in punti strategici della città, come via Maddem, Corso Sicilia, Piazza Borsellino e Piazza Plebiscito. Inoltre, è stato predisposto un collegamento con il bus 504R, che opererà fino alle 3:00 del mattino, permettendo ai partecipanti di muoversi facilmente tra le varie zone della città.

Si ricorda che si potrà usufruire dei parcheggi scambiatori, i quali offriranno diverse alternative per raggiungere il centro, tra cui: Nesima (con un collegamento comodo con la metro e il bus 421), Due Obelischi (collegato al BRT1) e Sanzio (collegato al BRT5).

Si ricorda che il servizio di trasporti pubblici, in particolare quello dell’AMTS, sarà attivo fino a tarda notte per garantire che tutti possano tornare a casa in sicurezza. L‘ultima corsa dei bus sarà alle 2:30, con il servizio che terminerà alle 4:00, offrendo così ampie possibilità di rientro per chi parteciperà all’evento. Anche la metropolitana sarà disponibile fino alle 3:00, come deciso dal Sindaco Trantino, per venire incontro alle esigenze di chi vorrà prolungare la propria serata.

Una notte magica!

Insomma, ogni dettaglio è stato pensato per fare in modo che questo concerto di fine anno sia non solo un evento indimenticabile dal punto di vista musicale e culturale, ma anche un’occasione di aggregazione e sicurezza. Con l’intervento congiunto delle autorità locali, delle forze dell’ordine e degli operatori, la serata promette di essere un grande successo, vissuto in modo sereno e sicuro da tutti i partecipanti.

Un evento che sicuramente resterà nei cuori dei catanesi e di tutti coloro che decideranno di partecipare, con un programma ricco di musica, emozioni e spettacolo, da vivere in piena sicurezza e senza preoccupazioni.