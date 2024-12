Una domanda che ricorre ogni anno, in questo periodo, è quella che riguarda l’apertura dei centri commerciali e supermercati, a santo Stefano. Informazione che può risultare banale, ma che invece torna ad essere utile per chi magari ha ospiti in casa e deve comprare qualcosa last minute, per chi vuole cambiare regalo, o anche per chi non vuole rimanere in casa sdraiato sul divano!

Ecco quindi, per voi, tutte le informazioni utili e necessarie che riguardano centri commerciali e supermercati, presenti a Catania e provincia.

Santo Stefano 2024: centri commerciali

Attraverso i siti ufficiali e le relative pagine social, i gestori dei centri commerciali hanno informato i clienti circa orari e giorni di chiusura per la giornata del 26 dicembre. Non tutti, però, seguono una linea comune.

Chi non ha avuto tempo di consultare questi canali dovrà di fatto sapere che per domenica 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, la maggior parte dei centri commerciali di Catania e provincia ha disposto la chiusura. Di seguito una breve lista di tutti i centri commerciali aperti e chiusi per Santo Stefano:

Centro Sicilia , a Misterbianco, la chiusura per l’intera giornata verrà sia per il Centro che per il Parco Commerciale, aperto invece il Mc Donald’s dalle 17:00, e l’UCI Cinemas dalle 10:00,

, a Misterbianco, la chiusura per l’intera giornata verrà sia per il Centro che per il Parco Commerciale, aperto invece il Mc Donald’s dalle 17:00, e l’UCI Cinemas dalle 10:00, Etnapolis , a Belpasso, resterà chiuso per le festività il 25 e il 26 dicembre,

, a Belpasso, resterà chiuso per le festività il 25 e il 26 dicembre, Le Ginestre , Tremestieri Etneo, resterà chiuso sia il 25 che il 26 dicembre,

, Tremestieri Etneo, resterà chiuso sia il 25 che il 26 dicembre, Katanè , chiuso sia il 26 dicembre che l’1 gennaio,

, chiuso sia il 26 dicembre che l’1 gennaio, Porte di Catania, al momento nessun post ufficiale, ma gli scorsi anni ha chiuso il 25 e il 26 dicembre,

al momento nessun post ufficiale, ma gli scorsi anni ha chiuso il 25 e il 26 dicembre, I Portali , il 26 dicembre apriranno dalle 16:00 alle 21:00, e dalle 15:00 alle 24:00 per Food Court e Cinestar,

, il 26 dicembre apriranno dalle 16:00 alle 21:00, e dalle 15:00 alle 24:00 per Food Court e Cinestar, Sicilia Outlet Village aperto il 26 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 21:00.

Santo Stefano 2024: supermercati

Per quanto riguarda i supermercati aperti il 26 dicembre, ecco le informazioni che ho trovato per voi.