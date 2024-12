Dopo l’iniziativa dello sconto del 50% per tutti i residenti siciliani è ora di iniziare a richiedere il rimborso dei biglietti aerei da e per la Sicilia. La manovra era stata voluta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con il fine di contrastare il caro voli. Proprio per questo la giunta regionale ha deciso di stanziare 10 milioni di euro per poter aumentare lo sconto fino al 50%. Si ricorda che l’iniziativa sarà attiva fino al 6 gennaio 2025. Successivamente rientrerà in vigore il vecchio decreto e non sarà più possibile, per i nati in Sicilia non residenti, accedere al contributo. Il decreto che rientrerà in vigore dopo il 6 gennaio, rivolto ai soli residenti, prevedrà una riduzione del 25% per tutti e del 50% per le categorie protette.

Di seguito una breve guida su tutti i passaggi per poter ottenere il rimborso.

La registrazione

La prima cosa da fare è collegarsi sulla piattaforma online “SiciliaPEI” .L’accesso al sistema avviene con credenziali SPID livello 2 o CIE, cliccando sulla voce di menu “login”. Dopo aver inserito le proprie credenziali SPID/CIE, il sistema consente di completare e registrare i propri dati anagrafici mancanti.

Dopo aver effettuato l’accesso e completato i dati anagrafici, il sistema mostrerà sulla pagina principale le sezioni necessarie per inoltrare le richieste di sconto. Per inviare le richieste relative ai singoli voli, è indispensabile compilare prima le sezioni preliminari, ossia “coordinate bancarie” e “allegati”. Una volta completate queste due sezioni, sarà possibile procedere con la presentazione delle richieste per ciascun volo.

Le coordinate bancarie

Si ricorda che la sezione “coordinate bancarie” permette di inserire le informazioni necessarie per l’erogazione del contributo. Nella parte dedicata ai “Riferimenti Istituto di Credito”, l’utente deve fornire il nome dell’istituto bancario, la filiale e il codice IBAN su cui ricevere il pagamento. Il codice IBAN deve essere inserito due volte per verificarne la correttezza. È vietato usare il copia e incolla dal campo “codice IBAN” a “ripeti codice IBAN”. Nota importante: possono essere inseriti solo IBAN italiani, che iniziano con “IT”. Non è possibile utilizzare IBAN relativi a libretti postali.

Una volta completato l’inserimento di tutti i campi obbligatori, l’utente può procedere al salvataggio dell’intera sezione tramite il tasto “salva”.

Area sconto voli

l’area “sconto voli” è l’area dedicata al rimborso dei biglietti aerei. La prima cosa da sapere è la ripartizione delle richieste già inviate:

in elaborazione , è il primo stato assunto dalla richiesta al momento della

presentazione da parte dell’utente. La richiesta in questo stato può essere

modificata o cancellata;

, è il primo stato assunto dalla richiesta al momento della presentazione da parte dell’utente. La richiesta in questo stato può essere modificata o cancellata; presa in carico , è lo stato che assume la richiesta di sconto nel momento in cui

viene acquisita e verificata ai fini del controllo;

, è lo stato che assume la richiesta di sconto nel momento in cui viene acquisita e verificata ai fini del controllo; approvato, è lo stato in cui versa la richiesta di sconto che è stata approvata;

è lo stato in cui versa la richiesta di sconto che è stata approvata; erogato, è lo stato in cui lo sconto è stato erogato;

è lo stato in cui lo sconto è stato erogato; non approvato, è lo stato in cui versano le richieste di sconto non approvate a

seguito dei controlli.

Cliccando sul tasto “aggiungi nuova richiesta” il sistema propone all’utente un form mediante il quale specificare i dati utili alla richiesta del contributo.

Campi da compilare

In particolare è richiesta la compilazione dei campi:

passeggero, selezionabile tra i componenti del nucleo, incluso il richiedente;

numero di volo;

data di acquisto del biglietto, a partire dal 10/11/2023;

data del volo;

aeroporto di partenza;

aeroporto di destinazione;

compagnia Aerea;

costo del volo per singola tratta;

biglietto elettronico, da caricare digitalmente;

carta di imbarco, da caricare digitalmente

Si ricorda che la richiesta di contributo può essere richiesta tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo.