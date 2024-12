Approfittando delle festività natalizie, molti siciliani si preparano a spostarsi in auto per raggiungere parenti e località turistiche in tutta la regione. In questa settimana di Natale, con l’aumento dei viaggi e delle gite fuori porta, è fondamentale ricordare che sono attive le postazioni autovelox in diverse zone strategiche della Sicilia. Per chi si metterà in viaggio, è utile conoscere i punti di controllo della velocità, così da garantire spostamenti in sicurezza e senza imprevisti, anche durante le feste.

Sul sito della Polizia è stato pubblicato l’elenco di autostrade e strade statali dell’isola su cui saranno effettuati i controlli nella settimana natalizia compresa tra lunedì 23 e domenica 29 dicembre. L’obiettivo non è solo quello di monitorare e ammonire i comportamenti dei guidatori, ma soprattutto prevenire incidenti e assicurare strade più sicure per tutti, per godere delle festività in tutta tranquillità.

Le postazioni autovelox

23/12/2024

Autostrada

A /20 Messina-Catania ME

Strada Statale

SS /115 RG

SS /626 CL

24/12/2024

Autostrada

A /18 Messina-Palermo ME

A /19 Palermo Catania EN

A /19 Palermo-Catania PA

A /20 Messina-Catania ME

Strada Statale

SS /189 PA

SS /417 di Caltagirone CT

SS /626 CL

26/12/2024

Strada Statale

SS /115 Sud Occidentale Sicula AG

27/12/2024

Autostrada

A /19 Palermo-Catania PA

A /20 Messina-Palermo PA

Strada Statale

SS /417 di Caltagirone CT

SS /626 CL

SS /640 di Porto Empedocle AG

28/12/2024

Autostrada

A /19 Palermo-Catania PA

Strada Statale

SS /115 Sud Occidentale Sicula AG

Strada Provinciale

SP /21 EN

29/12/2024

Strada Statale

SS /189 PA

SS /626 CL

SS /640 di Porto Empedocle AG

Autovelox Sicilia: le sanzioni

Le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori, variano in relazione allo sforamento del limite di velocità: