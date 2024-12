Meteo Sicilia: diramata per oggi dalla Protezione Civile un’allerta gialla su quasi tutto il territorio siciliano. Infatti, la giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Forte vento, piogge e temporali che durante il corso della giornata potrebbero causare parecchi disagi.

Si spera che le condizioni meteo possano migliorare in vista dei festeggiamenti della Vigilia e del Natale. Giornate in cui solitamente si raggiungono i propri cari per trascorrere insieme le festività o in cui ci si gode un po’ di tempo libero a passeggio tra le strade della città.

Meteo Sicilia, previsioni meteo 23 dicembre

Diramata per oggi l’allerta meteo gialla su quasi tutto il territorio. La Protezione Civile chiede a tutti i cittadini di prestare molta attenzione e di evitare spostamenti inulti.

Durante le giornata odierna l’Isola sarà interessata da intensi venti d’aria fredda. Il tempo sarà molto variabile, con piogge abbondanti e temporali, soprattutto sui settori tirrenici e nelle zone interne della Sicilia. Inoltre sulle montagne, la neve cadrà abbondante sopra i 1000 metri, creando possibili disagi alla viabilità.

In tutti i capoluoghi siculi il cielo sarà caratterizzato da qualche nube sparsa. Fatta eccezione per Palermo, in cui sono previsti durante l’arco di tutta la giornata e serata forti temporali. Stessa situazione prevista a Messina, dove, sia durante il primo pomeriggio che durante le ore serali, le previsioni meteo prevedono piogge consistenti. Arriva la neve ad Enna, secondo le previsioni i primi fiocchi di neve dovranno iniziare a cadere intorno alle 14.

Inoltre in tutte le città siciliane, le temperature scenderanno bruscamente. e città più calde, con una massima di 15 gradi saranno: Catania, Palermo, Siracusa e Trapani. Per quanto concerne le città più fredde saranno: Enna con una minima di 0 gradi ed una massima di 7 gradi, a seguire Caltanisetta con una minima di 3 gradi ed una massima di 9 gradi.

Meteo Sicilia, focus su Catania

Durante questa giornata di allerta gialla, la nostra città di Catania si prepara ad affrontare condizioni meteo instabili. La temperatura massima raggiungerà i 13 gradi intorno al primo pomeriggio, mentre nelle ore serali e notturne scenderà a una minima di 8 gradi. Il vento, forte e persistente, non si calmerà nemmeno in serata, mantenendo i mari mossi. Oggi non sono previste precipitazioni o piogge, ma il cielo sarà parzialmente nuvoloso