Natale 2024 è ormai alle porte, con i festeggiamenti i cenoni con i parenti e lo scambio di regali ormai a poche ore. Noi della redazione, oltre ad augurarvi un felice natale e buone feste, vi consigliamo qualche film Disney in onda in televisione in queste giornate natalizie. Un’opportunità perfetta per trascorrere del tempo in compagnia delle storie senza tempo, classiche e moderne, della magia della Disney.

Film Disney in onda Natale 2024

Sappiamo benissimo che da tempo, l’immaginario della magia del natale è direttamente collegato ai film Disney, dal Canto di Natale di Topolino, uno dei classici insormontabili, ma non solo, anche la bella la bestia, cenerentola e mille altri film, nonostante non siano direttamente collegabili alle festività, per molti di noi sono sinonimo di casa, famiglia e calore. E allora perché non godersi un film Disney in compagnia dei propri cari proprio sotto le festività? La nostra fonte è stato il sito di Sorrisi.com che come da consuetudine ha pubblicato la programmazione natalizia sul proprio feed, con orari e date.

I grandi classici in onda

Ecco di seguito la rassegna dei titoli disney in onda nelle giornate di Martedì 24 dicembre e mercoledì 25 dicembre;

LUCA

In onda su Rai2, martedì 24 dicembre, in prima serata (21:30).

La pellicola Disney Pixar, ambientata sul litorale ligure della fine degli anni 50, narra di Luca un timido bambino non proprio umano, Luca infatti è un mostro marino preadolescente, il quale si prostrerà in mille peripezie per la cittadina di Portorosso, il giovane mostro marino è in grado, infatti, di assumere sembianze umane, e grazie a questo potere potrà salire in superficie e fare amicizia con Alberto, impavido coetaneo di Luca, i due insieme andranno alla scoperta del mondo degli umani. Non un classico, ma un piccolo capolavoro moderno, una vera lettera d’amore di Disney Pixar verso il nostro paese, e un viaggio di formazione percorso dal tema del razzismo e della diversità.

Harry Potter e il calice di fuoco

In onda su sky cinema, martedì 24 dicembre 2024, alle ore 21.00

Nel quarto capitolo della serie di J.K. Rowling, Harry è ormai giunto al suo quarto anno alla scuola di magia di Hogwarts. Quest’anno, gli studenti saranno coinvolti in una grande sfida: un torneo che vedrà competere due rappresentanti per ogni casa. A decidere chi parteciperà è il misterioso Calice di Fuoco, che, volta per volta, rivelerà il nome del campione scelto per ogni collegio. Durante lo svolgimento di questa competizione, però, il malvagio Lord Voldemort ritornerà, portando con sé una serie di gravi problemi, che non colpiranno solo Harry, ma anche gli altri protagonisti.

La Bella e La Bestia

In onda su RAI1, martedì 24 dicembre 2024, in prima serata (21:30).

Un classico senza tempo, la storia di bella e del suo amore con la bestia, un ilm perfetto per passare la vigilia di natale, grazie anche, ai toni invernali e innevati dell’opera disney. Il film non ha bisogno di ulteriori presentazioni, uno dei primi classici Disney, la quale visione allieterà grandi e piccini.

Frozen – Il regno di Ghiaccio

In onda su RAI2, mercoledì 25 dicembre in orario di pranzo (14:00).

Un film disney relativamente recente, ma il quale è entrato subito nel cuore di tutti gli appassionati Disney e anche dei bambini e bambine che hanno amato le avventure di Elsa e delle sorella Anna, e anche il simpaticissimo pupazzo di neve Olaf. Il film crea un ottima atmosfera natalizia grazie a questi sconfinati paesaggi innevati che ci riportano subito allo spirito natalizio.

I corti Disney

In onda su RAI2, martedì 24 dicembre in prima serata (21:00).

Una rassegna di corti disney, i quali ci strapperanno una risata attraverso i più classici dei personaggi creati da Walt Disney, i corti che andranno in onda saranno; Paperino l’inverno e gli orsi (21:00), I pompieri di Topolino (21:10), Pluto postino (21:20), Topolino giardiniere (21:30). I corti non durano più di 10 minuti, ma saranno minuti intensi e carichi di risate e sorrisi.

Disney – 100 anni di magia

In onda su History channel, martedì 24 dicembre alle 21:50

In ultimo, non proprio un film Disney, ma per gli appassionati questa è una vera e propria chicca, messa in onda su History channel, una serie di sei episodi per commemorare più di un secolo di attività della Disney. Una serie che andrà a svelare i retroscena su Walt Disney, e il suo brand d’animazione, diventato il più famoso nel mondo. Una visone non propriamente natalizia ma più mirata per gli appassionati. La sera della vigilia di Natale andrà in onda la quarta puntata.