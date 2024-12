Il Ministero della Giustizia ha indetto il concorso magistratura 2025, finalizzato alla copertura di 350 posti di lavoro per Magistrati ordinari.

Ovviamente al concorso posso accedere solo i laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati, senza obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per professioni legali, né l’abilitazione alla professione forense.

La data ultima per inviare la domanda è il 17 Gennaio 2025.

Concorso Magistratura 2025: Requisiti richiesti

Per partecipare la concorso magistratura 2025 i candidati per i 350 posti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

avere l’esercizio dei diritti civili;

condotta incensurabile;

essere fisicamente idonei all’impiego a cui aspira;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;

non essere stati dichiarati per quattro volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria pari a 50 euro, pagabili tramite il servizio PagoPA;

essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso per:

laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16:

Concorso Magistratura 2025: come si svolge la selezione

La procedura selettiva del concorso per magistrati prevede due prove d’esame, una scritta e una orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su diritto penale, civile e amministrativo, i tre elaborati devono essere presentati nel termine di 8 ore dalla dettatura della traccia, per questa prova ai candidati sarà concessa la consultazione di semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

La prova orale, invece, verterà su questa lista di argomenti;

diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romani,

procedura civile,

diritto penale,

procedura penale,

diritto amministrativo, costituzione e tributario,

diritto commerciale e fallimentare,

diritto del lavoro e della previdenza sociale,

diritto comunitario,

diritto internazionale pubblico e privato,

elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario,

colloqui su una lingua straniera a scelta fra: inglese, francese, spagnolo e tedesco

Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che nella prova scritta abbiano ottenuto 12 punti su 20 o più in ciascuna delle materia della prova.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso magistrati deve essere inviata esclusivamente per via telematica, entro le ore 12 del 17 gennaio 2025.

I candidati devono collegarsi al sito del Ministero della Giustizia e compilare l’apposito form.

Per accedere alla procedura è necessaria l’autenticazione tramite SPID o Carta di Identità Elettronica o Carta nazionale die servizi.

I candidati dovranno, conseguentemente all’iscrizione, eseguire il versamento del diritto di segreteria tramite PagoPA.