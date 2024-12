Il 29 dicembre 2024, Villa Bellini, uno dei luoghi più suggestivi di Catania, ospiterà un evento che trasporterà tutti i partecipanti nell’autentica atmosfera natalizia. A partire dalle ore 18:00, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un percorso itinerante che attraverserà i giardini della villa e arriverà a Piazza Stesicoro. Tutti i cittadini verranno accompagnati dalla musica tradizionale dei zampognari, figure immancabili nelle celebrazioni natalizie siciliane. L’evento, organizzato dall’ASD Mp Eventi, è pensato per evocare il calore e la magia del Natale attraverso la tradizione folkloristica della nostra terra.

Il percorso itinerante

I zampognari, con i loro strumenti tipici, riporteranno i partecipanti a una dimensione più semplice e antica del Natale, dove la musica popolare e i suoni dei tradizionali strumenti a fiato creano un’atmosfera incantata. Accompagnati dal gruppo folkloristico, che darà vita a balli e danze tipiche della cultura siciliana, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica e coinvolgente, che celebra la cultura locale e il Natale in un modo che solo la Sicilia sa offrire.

L’iniziativa è un’occasione perfetta per trascorrere una serata in famiglia o con gli amici, godendo della bellezza di uno dei luoghi più amati di Catania, immergendosi nello spirito delle feste e vivendo la magia del Natale siciliano. Non mancherà l’opportunità di fare acquisti o di gustare i prodotti tipici della tradizione natalizia catanese, rendendo la serata ancora più speciale.

Un evento che, grazie alla cura dell’ASD Mp Eventi, promette di regalare emozioni indimenticabili, facendo rivivere la cultura e la tradizione siciliana in un’atmosfera calda e accogliente.