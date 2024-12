Sembra che ci siano molte aspettative riguardo al parcheggio Sanzio, ma la realtà non corrisponde alle promesse iniziali. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, aveva dichiarato che il parcheggio sarebbe stato fruibile entro Natale, tuttavia, come giustamente osservi, oggi siamo al 23 dicembre e la struttura non è ancora pronta.

Lavori iniziati nel 2021

Secondo il primo comunicato stampa del comune di Catania, i lavori, iniziati nel 2021, sarebbe dovuti terminare entro 18 mesi! Ad oggi sono passati 37 mesi e sia il parcheggio che il parco rimangono chiusi.

Questo ritardo solleva non solo dubbi sulla gestione dei lavori, ma anche preoccupazioni legate all’inquinamento e al traffico cittadino, che sono ai massimi livelli, specialmente durante il periodo natalizio. La promessa di risolvere i problemi di parcheggio e traffico sembra lontana dalla realtà, dato che il parcheggio non è ancora operativo e non si è visto un adeguato piano di supporto, come l’attivazione di una ZTL (zona a traffico limitato) o un servizio di trasporto pubblico che colleghi i parcheggi scambiatori, che attualmente risultano inutilizzati.

Le promesse mai mantenute

Secondo le promesse di inizio mese, il parcheggio Sanzio, costruito nell’area di Piazzale Raffaello Sanzio, tra via Imperia e via La Spezia e che avrebbe dovuto ospitare 315 stalli per auto e 12 per autobus, sarebbe dovuto essere inaugurato entro Natale. Della fine dei lavori non si ha traccia.

Sarebbe stato opportuno terminare il parcheggio entro la settimana prima di Natale. Un periodo sempre molto critico per la città, con il centro che si riempie di persone, con gli ultimi acquisti e le lunghe passeggiate tra i mercatini di Natale.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino ad inizio mese dichiarava: “stiamo ormai per completare il grande parcheggio di viale Raffaello Sanzio e del Parco. Contiamo di renderlo fruibile, anche se parzialmente, prima di Natale, in modo da agevolare la sosta di chi volesse effettuare acquisti in tutta l’area di viale Veneto, via D’Annunzio e zone limitrofe”.