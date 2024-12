In occasione delle festività natalizie e degli eventi previsti nel centro di Catania durante la notte di Capodanno, l’azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ha diramato un avviso importante per tutti gli utenti del servizio di trasporto pubblico. Le modifiche agli orari sono pensate per agevolare gli spostamenti dei cittadini e per garantire una maggiore accessibilità alle zone centrali, dove si terranno manifestazioni con una significativa partecipazione di pubblico.

Orari Amts

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa informa gli utenti che in occasione delle manifestazioni previste in centro città e al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini e il raggiungimento del centro, il servizio sarà prolungato fino alle 02:30 (ultima partenza) il servizio di martedì 31 dicembre delle seguenti circolari per le seguenti linee:

421

504R

726

BRT1

BRT5

Librino

Il 25 dicembre e 1 gennaio, il servizio sarà sospeso dalle ore 13:00 (ultima corsa) e riprenderà tra le ore 16:00 – 1700, con esclusione delle circolari Alibus e 524S.

Orari metropolitana

Per quanto concerne il servizio di metropolitana non ci sono ancora avvisi a riguardo. Si seguiranno i consueti orari di servizio:

dal lunedì al giovedì dalle 6:40 alle 22:30

il venerdì e sabato dalle 6:40 all’1:00

L’unica eccezione riguarda il 25 dicembre, quando il servizio sarà sospeso.