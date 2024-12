Mercoledì scorso, intorno alle 18:15, si è verificato un grave incidente stradale a Catania, precisamente in via Francesco Fusco, all’incrocio con via Torino. La vittima, una donna di 54 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’automobile che transitava ad alta velocità. Nonostante l’impatto violento, l’automobilista non ha avuto alcuna intenzione di fermarsi per prestare soccorso alla donna. IL pirata delle strada avrebbe quini decido di allontanarsi rapidamente del luogo dell’incidente, senza alcun tipo di preoccupazione e non curante né della donna ferita a terra né della presenza di testimoni.

La fuga del pirata della strada

Secondo i testimoni presenti, dopo aver investito la donna, l’automobilista sarebbe scesa brevemente dall’auto, ma anziché fermarsi per aiutare la vittima, ha deciso di allontanarsi velocemente senza prestare alcuna assistenza, nonostante la presenza di testimoni e dei soccorritori. La donna sarebbe quindi rimasta a terra, ferita e incapace di muoversi. L’episodio ha sconvolto la comunità locale, che si è schierata al fianco della vittima e della sua famiglia.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Le forze dell’ordine hanno chiesto l’aiuto dei cittadini per raccogliere qualsiasi informazione utile a identificare l’automobilista. Si cercano testimoni oculari o persone che abbiano registrato immagini tramite telecamere di videosorveglianza nella zona. La famiglia della vittima ha lanciato un appello pubblico, chiedendo a chiunque abbia assistito all’incidente o possieda informazioni di mettersi in contatto con le autorità.

L’obiettivo è fare giustizia per la donna e fare in modo che la responsabile dell’incidente venga individuata e perseguita.

I primi soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, la donna è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa delle gravi fratture riportate. I medici hanno confermato che la situazione era critica, ma che la paziente è attualmente sotto osservazione e riceverà ulteriori trattamenti per le ferite riportate.