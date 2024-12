Grande gesto di solidarietà che ha toccato il cuore di oltre 60 famiglie bisognose del quartiere Cappuccini di Catania. Le associazioni “La Prima” e “We Love Unict”, grazie alla generosità dei loro membri e con una raccolta fondi interna, hanno reso possibile l’acquisto di panettoni e beni di prima necessità. Proprio in questi giorni, critici per le famiglie in difficoltà, con i volontari dell’associazione “Cappuccini Onlus”, è stata portata avanti un’iniziativa di grande valore umano: una distribuzione capillare porta a porta, per offrire un momento di gioia e conforto a tante persone più bisognose.

Le tre associazioni di volontari

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo dei membri delle tre associazioni, che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro risorse per regalare un sorriso a chi vive in condizioni di povertà. Con il cuore pieno di speranza, hanno consegnato oltre 60 panettoni natalizi insieme a generi alimentari essenziali a famiglie che, in questo Natale, avevano bisogno di una mano tesa.

Paolo Fasanaro, Presidente dell’associazione “La Prima“, ha espresso la sua gratitudine: “ringrazio di cuore ogni membro della nostra associazione e gli studenti di ‘We Love Unict’, che con grande entusiasmo hanno contribuito a rendere possibile questo gesto di solidarietà. È un onore per me, da oltre sei anni, collaborare con l’associazione ‘Cappuccini Onlus’. Ho sempre ammirato la loro dedizione e l’amore con cui si dedicano a chi ha più bisogno. Quest’anno, per la prima volta, ho avuto la fortuna di camminare insieme ai loro volontari per le vie del quartiere, portando un po’ di speranza e dolcezza a chi non ha nulla. Questo è il vero spirito del Natale: donare, condividere e stare accanto agli altri, soprattutto a chi si trova in difficoltà.”

Anche Emmanuele Consoli, Presidente di “We Love Unict”, ha condiviso la sua emozione: “sono profondamente felice di aver preso parte a questa iniziativa natalizia, che ha permesso a noi volontari di vivere un’esperienza indimenticabile. Questa è solo la prima fase della distribuzione, che proseguirà nei prossimi giorni con un’altra consegna di beni alimentari. È un momento di solidarietà che, spero, possa diventare una tradizione per il nostro territorio.”

Gli altri beni acquistati, infatti, verranno distribuiti nei prossimi giorni, sempre con il supporto dei volontari dell’associazione “Cappuccini Onlus”, che continueranno a portare conforto e speranza alle famiglie del quartiere in difficoltà. Un piccolo ma potente atto di amore e solidarietà, che ricorda a tutti che, anche nei momenti più difficili, possiamo fare la differenza nella vita degli altri.