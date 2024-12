Il 31 dicembre 2024, Piazza Duomo a Catania sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, ospitando uno degli eventi più attesi e spettacolari dell’anno: “Capodanno in Musica”. La serata, in diretta su Canale 5, sarà condotta da due volti noti della televisione italiana, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, che guideranno il pubblico in un’esplosione di musica, emozioni e spettacolo, portando sul palco alcuni dei più grandi artisti della musica italiana.

Gli ospiti del Capodanno

Il concerto inizierà subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica, dando il via ai festeggiamenti. Sul palco catanese si alterneranno big della musica italiana, che hanno segnato la storia della canzone e continuano a conquistare il cuore del pubblico. Tra gli artisti protagonisti, ci saranno Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e tanti altri, che riproporranno i loro successi intramontabili, regalando al pubblico un mix perfetto di nostalgici brani e hit moderne. Un’altra grande sorpresa della serata sarà la partecipazione speciale di Gigi D’Alessio, il cui talento e carisma daranno un tocco inconfondibile all’evento, aggiungendo ancora più energia e passione alla serata.

I concorrenti di Amici

A impreziosire il palco, ci saranno anche i giovani talenti della scuola di “Amici”, pronti a emozionare il pubblico con le loro performance cariche di freschezza e talento. La serata non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio musicale che coinvolgerà ogni spettatore, facendo di Piazza Duomo il palcoscenico di un’Italia unita dalla musica.

L’evento sarà trasmesso anche in simulcast su alcune delle emittenti radiofoniche più popolari, come Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio, permettendo a chiunque, ovunque si trovi, di partecipare all’emozione collettiva di un Capodanno in musica. La regia, curata da Luigi Antonini, garantirà che ogni istante sia un’esperienza indimenticabile, con un’attenzione ai dettagli che renderà la diretta televisiva e radiofonica ancora più coinvolgente.

“Capodanno in Musica” a Catania sarà una serata di grande festa, che non solo celebrerà l’arrivo del nuovo anno, ma anche la bellezza della musica italiana e la sua capacità di unire le persone, creando un’atmosfera unica e straordinaria che farà sognare milioni di italiani.